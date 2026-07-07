HNS objavio: HNL će imati najmoderniji VAR sustav na svijetu

Već dugo traju u HNL-u diskusije o suđenju, pogotovo kada su u pitanju VAR provjere, ali sada bi tome trebao stići kraj. Hrvatski nogometni savez (HNS) je, naime, objavio kako je sklopio ugovor s Hawk-Eye Innovationsom – članom grupacije Sony koji bi u SuperSport Hrvatsku nogometnu ligu trebao donijeti najmoderniji VAR sustav.

Potpisanim ugovorom osigurana je suradnja u trajanju od pet godina, od sezone 2026./27. do zaključno sezone 2030./31., čime se hrvatskom nogometu dugoročno osigurava najviša razina potpore u očuvanju integriteta natjecanja. Ukupno će Hawk-Eye tijekom svake sezone pružati podršku na do 188 utakmica koje će se igrati na deset stadiona diljem Hrvatske, osiguravajući primjenu vrhunske tehnologije na svim ključnim događajima domaćeg nogometnog kalendara. Nova sezona započinje u subotu, 1. kolovoza, utakmicama prvog kola SuperSport Hrvatske nogometne lige, piše na službenim stranicama HNS-a.

Croatian Football Federation is delighted to announce a multi-year VAR partnership with @Hawkeye_view, implementing the cutting-edge Hawk-Eye technology solutions to top domestic competitions from the 2026/27 season onwards! ⚽🧑‍💻 pic.twitter.com/UIEccuDjvH — HNS (@HNS_CFF) July 7, 2026

"Naša VAR tehnologija i usluga predstavljaju svjetski standard u području video potpore suđenju, a iznimno smo ponosni što nas je Hrvatski nogometni savez odabrao za partnera u sljedećih pet godina. Veselimo se suradnji s HNS-om kako bismo hrvatskom klupskom nogometu i u nadolazećim sezonama osigurali najvišu razinu sudačkih standarda", rekao je Max Wright, direktor za nogomet u tvrtki Hawk-Eye.

"Uvođenje najmodernijih tehnoloških rješenja važan je dio kontinuiranog razvoja hrvatskog nogometa. Sklapanjem ovog petogodišnjeg partnerstva s tvrtkom Hawk-Eye osigurali smo dugoročnu stabilnost i najviše standarde VAR sustava u našim natjecanjima. Vjerujemo da će njihova tehnologija, stručnost i iskustvo dodatno pridonijeti kvaliteti suđenja, regularnosti natjecanja i povjerenju svih sudionika hrvatskog nogometa. Hrvatski nogometni savez nastavlja ulagati u infrastrukturu, edukaciju i suvremena rješenja koja prate razvoj svjetskog nogometa. Drago nam je što ćemo u narednim godinama surađivati s partnerom koji je globalni lider u području tehnologije za pomoć sucima te tako našim natjecanjima osigurati najvišu razinu organizacije i provedbe utakmica", rekao je Josip Tomaško, glavni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza.

Suradnja neće biti ograničena samo na implementaciju tehnologije. Uoči početka sezone 2026./27. Hawk-Eye će organizirati sveobuhvatan praktični program edukacije za odabrane HNS-ove suce i video pomoćne suce kako bi se osigurala potpuna operativna spremnost sustava. Tijekom cijele sezone na svakoj će utakmici biti prisutni specijalizirani tehnički timovi koji će pružati podršku na licu mjesta te jamčiti pouzdanost sustava, njegov besprijekoran rad i najviše standarde provedbe utakmica.

Ovo je prvo partnerstvo Hawk-Eyea i HNS-a te ujedno početak dugoročne strateške suradnje, u okviru koje će obje strane nastaviti razvijati i unapređivati primjenu novih tehnologija i inovativnih rješenja u hrvatskom nogometu, dodali su iz HNS-a.

Pregledom stranica Hawk-Eye Innovationsa možemo vidjeti kako se radi o tvrtki koja surađuje s Premier ligom, Manchester Cityjem, La Ligom, Serie A i brojnim drugim ligama i klubovima iz samog vrha svjetskog sporta.