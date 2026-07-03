HNS maknuo suca iz kojeg su ostajali repovi: Lovrić više neće suditi HNL

Hrvatski nogometni savez (HNS) objavio je popis sudaca za novu sezonu HNL-a. Među 11 imena na elitnoj sudačkoj listi našlo se i jedno veliko iznenađenje, a to je izostanak Zdenka Lovrića.

Lovrić koji je već godinama sudac u HNL-u mogao je suditi još jednu sezonu, ali su očito u HNS-u odlučili kako repovi koji vuče nakon utakmica su prečesti da bi Đakovčanin nastavio suditi među elitom. On će od sada nadalje u HNL-u po potrebi biti jedino VAR sudac, a osim njega travnjake HNL-a će napustiti i Oliver Romić iz Osijeka.

Njihovo micanje s liste elitnih sudaca je samo jedna od brojnih promjena koje HNS na ćelu s Bertrand Layecom radi uoči nove sezone. Od 2026./27. biti će 11 sudaca umjesto dosadašnjih 13, a mijenjaju se i naknade. Od sada će glavni po utakmici zarađivati 900 eura neto, pomoćni 350, četvrti sudac 230, dok VAR i AVAR suci dobivaju 400 odnosno 230 eura.

Došlo je i do promjene u strukturi Sudačke komisije. Dosadašnji šef Bertrand Layec više ne djeluje samostalno, nego je formirano tročlano tijelo u kojem mu pomažu Tomislav Petrović i Domagoj Vučkov, koji će zajedno odlučivati o ključnim pitanjima suđenja u hrvatskom nogometu.

Lista sudaca za novu sezonu:

Dario Bel, Ante Čulina, Mateo Erceg, Patrik Kolarić, Ivana Martinčić, Antonio Melnjak, Igor Pajač, Patrik Pavlešić, Duje Strukan, Ante Terzić i Ivan Vukančić.