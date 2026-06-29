Hrvatski prvoligaš predstavio nove dresove s lokalnim motivom

Postoji nekoliko pitanja koja svaki klub mora odgovoriti na početku sezone: tko će pojačati momčad, tko će otići, tko će biti trener i slično. Ali jedno od glavnih je i ono: "U kakvom ćemo dresu igrati?"

Upravo je to pitanje "riješila" Istra 1961, koja je u subotu predstavila svoju novu garnituru za sezonu 2026./27. "Zeleno-žuti" će tako i u nadolazećoj sezoni igrati u svojim prepoznatljivim bojama. Gornji dio dresa je žute boje, dok donji dio prema hlačicama ima tranziciju prema zelenoj boji. Cijeli dres ima motive polukruga kao svojevrsnu posvetu tunelu Učka.

Kod gostujućeg dresa imamo pak novitet. Nakon istarske crvenice i kažuna, Istra je predstavila dres "škuro". Iako to tako nisu naveli iz Pule, vjerojatno se radi o posveti istarskim rudnicima budući da su njihove boje također crno-zelene, koje prevladavaju na ovom dresu. Osim crne i zelene, na dresu se vidi i svijetloplava koja uz spomenutu zelenu tvori boje zastave Istarske županije.

Kako je izgledalo predstavljanje dresova, pogledajte u videu OVDJE.