[KVIZ] Misliš da poznaješ prometne znakove? Samo pravi vozači prolaze

Viđamo ih svakodnevno, na putu do posla, u gradu i na autocesti, no rijetko razmišljamo o točnom značenju koje stoji iza svakog simbola. Od prvih sati u autoškoli do stjecanja statusa iskusnog vozača, priča o poznavanju prometnih znakova priča je o odgovornosti, znanju i oprezu. Poznavanje detalja prometne signalizacije postalo je stvar opće kulture i nužnost za sigurnost. No, koliko dobro zaista poznajete znakove koji upravljaju prometom?