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SIGURNOST NA CESTAMA /

[KVIZ] Misliš da poznaješ prometne znakove? Samo pravi vozači prolaze

[KVIZ] Misliš da poznaješ prometne znakove? Samo pravi vozači prolaze
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Foto: Generirao UI

Na što upućuje kvadratni plavi znak s bijelim simbolom kreveta?

25.7.2026.
17:42
Webcafe.hr
Generirao UI
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Viđamo ih svakodnevno, na putu do posla, u gradu i na autocesti, no rijetko razmišljamo o točnom značenju koje stoji iza svakog simbola. Od prvih sati u autoškoli do stjecanja statusa iskusnog vozača, priča o poznavanju prometnih znakova priča je o odgovornosti, znanju i oprezu. Poznavanje detalja prometne signalizacije postalo je stvar opće kulture i nužnost za sigurnost. No, koliko dobro zaista poznajete znakove koji upravljaju prometom?

KvizKvizoviKviz ZnanjaPrometni ZnakoviPrometni PropisiAutoškola Vozački Ispit
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