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[KVIZ] Rijetki će imati sve točno na pitanjima o fauni afrike

[KVIZ] Rijetki će imati sve točno na pitanjima o fauni afrike
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Foto: Shutterstock

Koliko sati dnevno lav provede spavajući?

25.7.2026.
17:41
Webcafe.hr
Shutterstock
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Gledamo ih u dokumentarcima, na putovanjima, u zoološkim vrtovima i na fotografijama, no rijetko razmišljamo o točnoj činjenici koja definira svaku vrstu. Od veličanstvenih slonova do najbržih mačaka na svijetu, priča o poznavanju faune Afrike priča je o evoluciji, preživljavanju i čudesnoj prilagodbi. Poznavanje detalja o ovim stvorenjima postalo je stvar opće kulture za sve ljubitelje prirode. No, koliko dobro zaista poznajete činjenice koje su obilježile ove vrste?

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