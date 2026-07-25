Sutra će biti najkraći dan u godini: Evo zašto će se Zemlja vrtjeti brže

Zemlja će se u nedjelju, 26. srpnja, oko svoje osi okrenuti nešto brže nego inače, zbog čega bi to trebao biti najkraći dan u 2026. godini. Razlika će biti toliko mala da je ljudi neće moći primijetiti bez iznimno preciznih atomskih satova.

Prema najnovijim podacima i predviđanjima Međunarodne službe za rotaciju Zemlje i referentne sustave, dan bi mogao trajati oko 0,65 milisekundi kraće od uobičajena 24 sata.

Iako će Zemlja ponovno dovršiti rotaciju nešto brže, znanstvenici smatraju da je razdoblje njezina neuobičajenog ubrzavanja vjerojatno dosegnulo vrhunac te da se planet sada postupno usporava.

Trend od 2020. godine

Kako piše Euronews, trend kraćih dana postao je posebno izražen 2020. godine, kada je zabilježeno čak 28 najkraćih dana od početka mjerenja atomskim satovima. Najkraći dan te godine bio je 19. srpnja, kada je rotacija završila 1,46 milisekundi prije isteka 24 sata.

Tijekom sljedećih godina nastavili su se bilježiti iznimno kratki dani. Prošlogodišnji najkraći dan zabilježen je 10. srpnja 2025., kada je trajao oko 1,37 milisekundi kraće od standardnih 86.400 sekundi. Ovogodišnji najkraći dan trebao bi tako biti približno 0,72 milisekunde duži od prošlogodišnjeg rekorda.

Zašto se brzina Zemljine rotacije mijenja?

Na brzinu rotacije utječe niz prirodnih i astronomskih čimbenika, među kojima su položaj i gravitacijsko djelovanje Mjeseca, plimne sile, kretanja u tekućoj Zemljinoj jezgri te promjene u atmosferi i oceanima.

Važnu ulogu imaju i klimatske promjene. Otapanjem polarnog leda velike količine vode premještaju se prema drugim dijelovima planeta, čime se mijenja raspodjela Zemljine mase i neznatno usporava njezina rotacija.

Promjene od nekoliko djelića milisekunde ne utječu na svakodnevni život, ali su važne za tehnologije koje ovise o iznimno preciznom mjerenju vremena, poput GPS sustava, satelitske komunikacije i računalnih mreža.