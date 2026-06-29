FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
USKORO POTPIS /

Bivši trener Dinama preuzeo regionalnog velikana

Bivši trener Dinama preuzeo regionalnog velikana
×
Foto: Gonzales Photo/Morten Kjaer/imago sportfotodienst/Profimedia

Željezničar je šest puta osvajao naslov prvaka BiH, posljednjih put 2012./13., a netom završenu sezonu završio je na šestom mjestu.

29.6.2026.
12:56
Sportski.net
Gonzales Photo/Morten Kjaer/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Bivši trener Dinama II i jedan od najmlađih trenera u HNL-u ikad Ivan Prelec vraća se na ovo podneblje nakon što je posljednjih četiri godine radio u danskom Vejleu.

Prelec, koji je u karijeri radio u Dinamu, Istri, Gorici, Legiji iz Varšave i Vejleu novi je trener bosanskohercegovačkog velikan Željezničara. Već je vodio prve treninge kluba s Grbavice, a uskoro će slijediti potpis ugovora.

Njegov dolazak u Sarajevo samo je nastavak tihe spone tog kluba i Dinama budući da je ranije sportski direktor "Želje" postao bivši sportski direktor Modrih Marko Marić.

      Standings provided by Sofascore

 
željezničarIvan Prelec
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike