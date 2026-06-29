Bivši trener Dinama preuzeo regionalnog velikana

Bivši trener Dinama II i jedan od najmlađih trenera u HNL-u ikad Ivan Prelec vraća se na ovo podneblje nakon što je posljednjih četiri godine radio u danskom Vejleu.

Prelec, koji je u karijeri radio u Dinamu, Istri, Gorici, Legiji iz Varšave i Vejleu novi je trener bosanskohercegovačkog velikan Željezničara. Već je vodio prve treninge kluba s Grbavice, a uskoro će slijediti potpis ugovora.

Njegov dolazak u Sarajevo samo je nastavak tihe spone tog kluba i Dinama budući da je ranije sportski direktor "Želje" postao bivši sportski direktor Modrih Marko Marić.

Standings provided by Sofascore