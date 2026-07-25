Autobus iz BiH sudario se u Njemačkoj: 15 ljudi ozlijeđeno, cure detalji strašne nesreće

Čak 15 osoba je ozlijeđeno u prometnoj nesreći na njemačkoj autocesti A8 u blizini Stuttgarta kada je turistički autobus iz Bosne i Hercegovine noćas naletio na vozila prometnog osiguranja na početku radova na cesti, prenose njemački i BiH mediji.

Vatrogasna služba je potvrdila da se nesreća dogodila oko 00.45 sati u noći na subotu. U sudaru su dvije osobe zadobile teške ozljede, dok su ostali lakše ozlijeđeni.

Radio Sarajevo piše kako je autobus putovao prema stanici u zračnoj luci Stuttgart.

Četvero ozlijeđenih zbrinuto je na mjestu događaja, zatim su prevezeni u bolnice.

Budući da isprva nije bilo jasno što se dogodilo, na teren su upućene brojne vatrogasne i spasilačke službe. Fenix Magazin prenosi da je u autobusu bilo ukupno 15 putnika te dva vozača odnosno pratitelja.

Kako je došlo do nesreće?

Iz zasad neutvrđenih razloga, 62-godišnji vozač autobusa je, vozeći desnom trakom, izravno naletio na vozilo za osiguranje gradilišta. Vozilo je odbačeno na drugo vozilo građevinske tvrtke te se prepriječilo put na autocesti.

Autobus iz BiH je potom udario i u drugo osiguravajuće vozilo i tek se tad zaustavio.

Na fotografijama s mjesta nesreće vidi se da je prednji dio autobusa potpuno uništen.

Među teško ozlijeđenima su putnici i vozač autobusa, navode BiH mediji. Dok su bolničari pružali pomoć ozlijeđenima, hitne službe su osiguravale mjesto nesreće.

Autocesta u smjeru Karlsruhea privremeno je bila zatvorena dok je trajala akcija spašavanja i pružanja pomoći, a za promet je ponovno otvorena oko sedam sati ujutro. Za sada nije poznat uzrok nesreće, no više detalja trebala bi rasvijetlili istraga.

Policija procjenjuje materijalnu štetu na oko 250.000 eura.