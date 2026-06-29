Hajduk nakon 'skandala Livaja' potpisao Brazilca iz Španjolske

Hajdukov sportski direktor Robert Graf i trener Gonzalo Garcia nastavljaju s ubrzanim pripremama za novu sezonu. Nakon što je u nedjelju u klub stigao Alberto Del Moral, sada je potpisao i Brazilac sa španjolskom putovnicom Dalisson de Almeida.

Ovaj dvadesetšestogodišnji igrač može pokriti obje krilne pozicije, kao i poziciju ofenzivnog veznog, a u Hajduk stiže iz Córdobe, za koju je prošle sezone u drugoj španjolskoj ligi postigao dva pogotka i upisao dvije asistencije u 29 utakmica.

Prije Córdobe igrao je za druge momčadi Racing Santandera i Real Valladolida, a na Transfermarktu je procijenjen na 900 tisuća eura. U Hajduku će nositi broj 9.

Inače, dolazak Dalissona već je šesti dolazak novog igrača u Hajduk ovog ljeta. Ranije su za 'Bile' potpisali Anđelo Šutalo, Etnik Brruti, Alec Van Hoorenbeeck, Mathieu Acapandié i Alberto Del Moral.

Iz Hajduka su, pak, otišli Bruno Durdov i Iker Almena, a uskoro bi isto trebali učiniti Anthony Kalik, Ismael Diallo i Ante Rebić. Osim njih, nove su klubove spremni potražiti i Hugo Guillamón, Filip Krovinović te, odnedavno, dugogodišnji kapetan i najbolji igrač Marko Livaja.