Transfer bomba! Livaja blizu odlaska u inozemstvo, evo koja je moguća destinacija

Marko Livaja više nije dio Hajdukovih planova, nakon što je klub potvrdio njegovo udaljavanje s priprema zbog kršenja internog pravilnika, tako navodi Nacional.

Odluka je uslijedila nakon incidenta na pripremama u Sloveniji, a prema dostupnim informacijama, Livaji je omogućeno da potraži novi klub. Navodno već ima konkretne ponude, uključujući i interes iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Tenzije između igrača i stručnog stožera navodno traju dulje vrijeme, a kulminirale su na pripremama nakon odluke o dodatnim kaznenim krugovima. Dio igrača, uključujući Livaju, ranije je napustio organizirano vrijeme odmora, što je dovelo do disciplinskih mjera.

Nakon odbijanja izvršavanja kazne, situacija je eskalirala, a trener Gonzalo García incident je prijavio sportskom direktoru. Ubrzo potom donesena je odluka o njegovu povratku u Split i razdvajanju od momčadi.

Hajduk bi tako ušao u novu sezonu ušao bez svog kapetana i najboljeg igrača, a njegov mogući odlazak mogao bi biti jedan od najvećih transfer-šokova ljeta.