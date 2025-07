Dan kada su vanzemaljci sletjeli u Split, a Hajduk doživio najveću sramotu u povijesti

Prije točno šest godina Hajduk je doživio najveću sramotu u povijesti kluba. Ispali su u kvalifikacijama Europske lige od malteškog kluba Gzira United.

U prvoj utakmici na Malti, Bili su rutinski slavili s 2:0 pogocima Adama Gyurcsa i Ivana Dolčeka. Uzvrat je trebao biti formalnost, posebice kad je Bassel Jradi u sedmoj minuti pogodio za ukupnih 3:0 Hajduka. Ipak, u 57. minuti Assis je izjednačio, u 69. minuti Koné je zabio i Gziri je trebao gol za prolaz. Isti igrač u šestoj minuti nadoknade ugasio je Poljud koji i dan-danas pamti epsku sramotu.

Slobodna Dalmacija se sprdala, ali Maltežani su se zadnji smijali

Za Gziru je to bila najveća pobjeda u klupskoj povijesti, a prisjetili su je se objavom na Facebooku. "Prije 6 godina ušli smo u povijest... izvanzemaljci su sletjeli u Split", napisali su Maltežani referirajući se na naslov iz Slobodne Dalmacije na dan utakmice koji je glasio: "Kladionice tvrde: veće su šanse da večeras vidite vanzemaljca nego poraz Bijelih".

Vanzemaljce nismo vidjeli, ali vidjeli smo kako amaterska momčad gasi užareni Split.

