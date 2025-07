Stoper Istre velika je Hajdukova želja, ali kad čuju traženu cifru, smrznut će se

Dario Marešić jedna je od velikih Garcijinih želja za poziciju stopera. Hajduk je napustio Dominik Prpić i stoperska je poziciji među prvim na Urugvajčevoj listi prioriteta.

Zasad su na Poljud stigli Fran Karačić, Adrion Pajaziti i Ivica Ivušić, a traži se stoper koji bi upotpunio konkurenciju koju trenutačno čine Zvonimir Šarlija i Filip Uremović. Pojavila se priča kako je Dario Marešić ozbiljna želja i da ima otkupnu klauzulu s Istrom koja iznosi 200 tisuća eura, ali to nije istina.

Naime, insajder Lorenzo Lepore demantirao je da postoji ta klauzula i tvrdi kako Istra za svoga stopera traži dva milijuna eura. To je cifra koja bi mogla odbiti Hajduk, a još ćemo vidjeti koji je sljedeći potez Vučevića i društva.

Despite recent reports, Dario #Maresic does not have a release clause in his contract with #Istra.



The Pula-based club is asking €2 million to sell him, despite interest from #HajdukSplit, who made an enquiry two weeks ago.@BalkansSports_ pic.twitter.com/g34JJfSyit