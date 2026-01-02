Hoće li se Modriću ispuniti novogodišnja želja i kako će spasiti djedovu kuću: 'On možda posebno pati'

Pokorio je najslavnije nogometne travnjake i postao jedan od najboljih nogometaša svih vremena, ali još uvijek ima neostvarenih želja. Talijanskim medijima je otkrio o kojoj novogodišnjoj želji je riječ, a da nije vezana uz nogomet.

Želja Luke Modrića je kupiti i urediti u ratu srušenu i zapaljenu kuću na Velebitu u kojoj je proveo rano djetinjstvo do 6 godine.

"A znači mu, ima neku želju di je proveo svog djetinjstva jedan dio. Svaki čovjek, a on možda posebno pati da bi on to obnovio da se vidi di je on bio, gdje su njegovi živjeli", kaže Mile Zubak, nekadašnji susjed i prijatelj Lukinog djeda koji i sada živi u susjednom zaseoku na Velebitu.

Kuća, koja je u državnom vlasništvu, nalazi se na Majstorskoj cesti izgrađenoj 1832. godine. Prva je to suvremena prometnica između Like i Dalmacije i smatra se vrijednim graditeljskim pothvatom, pa je u cijelosti zaštićena kao kulturno dobro.

Roditeljsku kuću u Zaronu Obrovačkom Luka naziva "donjom kućom", a drugu "gornjom kućom", to je cestarska kuća u kojoj je živio njegov djed cestar koji je brinuo o ovoj dionici ceste preko Velebita. Luka nije išao u vrtić i radije je vrijeme provodio ovdje s djedom.

Do svoje šeste godine čuvao je djedove koze i spretno skakao po kamenjaru.

"To je bilo ditešce slatko i mirno, ali brzo od sebe. I njegovi su stari bili ono baš za sport stvoreni. Did je jedno vrime bija najbrži poštar u općini obrovačkoj", prisjeća se Mile.

Prije nekoliko dana Luka je za talijanske medije otkrio da ja za loptom trčao najprije na ovom kršu. Kamene gromade bili su prvi protivnici koje je zaobilazio.

"Lako je nekom San Siru gdje je sve ravno, a pogledajte ovo ovdje. Tko nije vidio, neka dođe i vidi", kaže Andrija Stanković iz Pule.

Kako je ruševina odavno poznata, obožavatelji nogometnog virtuoza redovito je obilaze.

"Baš smo došli ciljano. Inače živimo u Puli, za Novu godinu smo bili u Benkovcu odakle je moj muž i onda di ćemo, što ćemo ujutro ništa ne radi. Ja kažem hajdemo u Obrovac", pojašnjava Milan Stanković kako su se ona i suprug na novogodišnje jutro zatekli u Zatonu Obrovačkom.

"Ne može se više živjet, ali do ne bi trebalo uredit da bude nekakva zgrada koja će podsjećati na sve to, mislim da bi to bilo dobro da mu država dopusti", smatra Ivo Grgičević s Hvara koji je sa suborcem i obiteljima došao obići i rane položaje koje su držali u velebitskim vrletima, a Talijan Roberto Facchetti koji je malo kasnije došao sa suprugom skrenuvši s puta za Split dodaje: "Navijači smo Milana, jako nam se sviđa Modrić. Ja sam nogometni trener i jako mi je drago da sam imao priliku posjetiti ovo mjesto".

Prema projektu revitalizacije cijele ceste koji vodi Razvojna agencija Zadarske županije, za cestarsku kuću je u planu da postane interpretacijski centar u kojemu bi dio bio posvećen i bivšim stanarima – i Luki i njegovom djedu kojega su četnici ubili u blizini kuće.

"Ovdje bi tribalo to da se obnovi, da ovo ruglo ne stoji ovako. Ili država ili on, tko može, samo da nije ruglo uz ovaj put", zaključuje Mile Zubak.

Je li Luka svoju novogodišnju želju već izrazio nadležnim institucijama, danas nije bilo moguće provjeriti. Kako bilo, iako je pravni status cestarske kuće kompliciran, inicijativa slavnog nogometaša možda i urodi javno-privatnim partnerstvom, pa se obnova konačno i dogodi.