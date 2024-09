Goran Tomić radi dobar posao sa svojim Al Bataehom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Prije tri je dana njegov klub odigrao nevjerojatnu utakmicu protiv Al-Aina, koja je završila 3-3. Al-Ain najuspješniji je klub u Ujedinjenim Arapskim Emiratima s osvojenih rekordnih 14 titula prvaka države i dvije azijske Lige prvaka. Jedini je klub iz UAE koji je osvajao azijsku Ligu prvaka. Ima i 7 osvojenih Predsjedničkih kupova i 5 Superkupova, između ostalih osvojenih trofeja.

Utakmica za pamćenje

"Bila je to utakmica za pamćenje", kazat će Goran Tomić. Poznati nogometni trener i bivši nogometaš javio nam se iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, kako bi podijelio dojmove svog posla u toj bogatoj arapskoj zemlji.

"Al-Ain je azijski prvak, osvajač Lige prvaka Azije i protiv jedne takve momčadi gubili smo već u 15. 0-3. Vratili smo se na 3-3 i imali dvije mrtve šanse za 4-3. U Emiratima svi pričaju o toj utakmici. Po dojmom sam i ja još uvijek. Pazite, njima uzeti bod, Al-Ainu, a to su velike razlike između Al Bataeha i Al-Aina u budžetima i kvaliteti. Pogotovo to što su se moji momci uspjeli vratiti iz ponora skoro pa do pobjede. Za naš je klub to veliko", rekao je za Net.hr Goran Tomić.

'Svi smo još pod dojmom'

"Svi smo, čitav klub, grad, navijači, svi smo još pod dojmom svega toga. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima se baš to prepričava, ta utakmica, viđeno u njoj", navodi Goran Tomić koji je zadovoljan svojim poslom u UAE...

"Druga mi je sezona u Al Bataehu i to je to. Radimo, trudimo se, treniramo, želimo napraviti iskorak. Imamo elana, volje i želje i to je najbitnije. Sve OK", govori Goran Tomić, a novom formatu Lige prvaka priča:

'Treba vidjeti kako će izgledati novi format Lige prvaka'

"Ne znam što bi vam rekao na tu temu. Treba vidjeti kako će to izgledati. Tu se u toj jedinstvenoj skupini gledaju bodovi, ima 36 ekipa, a klubovi igraju 8 utakmica protiv 8 različitih suparnika, 4 kod kuće i 4 u gostima. Ajde, vidjet ćemo... generalno, dobra je stvar što u Ligi prvaka ima dvije utakmice više nego dosad, to je za svaki klub jako bitno, zbog budžeta, potencijalnih premija od UEFA-e. Sigurno zanimljivo".

Arsenal, Borussia Dortmund, Milan, Bayern su divovi s kojima će Dinamo odmjeriti snage i kvalitetu. Protiv Topnika će Plavi igrati na Emiratesu iza Nove Godine, što znaći da će prezimjeti u Europi po difoltu ove sezone, a Borussia i Milan dolaze na Maksimir. S Bayernom, pak, 17. rujna Dinamo otvara nastup u novoj Ligi prvaka u Munchenu.

'U nogometu je sve moguće, vjerujem da će Dinamo iznenaditi'

"Monaco u Maksimiru, Slovan u Bratislavi, Salzburg u Austriji i Celtic u Zagrebu će biti utakmica u kojima će Dinamo tražiti svoje šanse, iako se u nogometu napraviti velika iznenađenja, ali ako ćemo realno, sigurno da Dinamo protiv spomenutih treba tražiti šansu. Tu, po meni, Dinamo ima dobru šansu protiv tih ekipa, jer jedan RB Salzburg, kojeg pratim, nije kao i prošle sezone, prošlih godina. Pomladili su ekipu. Sturm je osvojio austrijsku prvu ligu, na kraju krajeva. Dinamo sa Slovanom u Bratislavi može igrati. Celtic i Monaco u Zagrebu će biti jako teški dvoboji, ali po meni, Dinamo će sigurno u nekoj od utakmica napraviti iznenađenje", izjavio je Goran Tomić.

Situacija s ostalim klubovima iz HNL-a nije bajna. Osim Dinama, ovo je euro ljeto za Hajduk, Osijek i Rijeku prije završilo nego počelo, posebno to vrijedi za Bijele i bijelo-plave iz grada na Dravi.

'Ove je godine bila stvarno velika prilika da sva tri kluba dođu do grupe'

"Nismo se baš proslavili u Europi ovog ljeta. Velika šteta. Ove je godine bila stvarno velika prilika da sva tri kluba dođu do grupe. Osijek i Zira, pa to je stvarno veliko razočarenje. Jer ipak, toj Ziri je Omonija nakon Osijeka utrpala šest komada, tako da se vidjela kvaliteta te ekipe. Hajduk je imao nevjerojatnu priliku sa Ružomberokom, pa onda preko Armenaca ući u grupu Konferencijske lige, ali eto, nisu u tome uspjeli. Najviše me rastužio nastup Rijeke. Tih 5-0 ne predstavlja toliku razliku u kvaliteti između Olimpije i Rijeke. Rijeka je igrački i po svemu sigurno kvalitetnija, ali eto, zbog toga je nogomet tako zanimljiv. Na kraju ne znaš tko će uzeti bodove i proći".

Na kraju krajeva, na Rujevici se vidjelo, u prvom playoff srazu KL-a, kad je završilo 1-1, da je Rijeka bila al pari u ne baš dobrom izdanju.

"Ima Rijeka svojih kvaliteta i reprezentativaca. Sigurno da je Olimpijina pobjeda u Ljubljani jedno veliko iznenađenje", zaključio je Goran Tomić.

