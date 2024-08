Sve se zna. Evo kad i s kim igra Dinamo. Donosimo i posebni navijački kutak

Dinamo je moćno ukupnom 5-0 pobjedom nad Qarabagom izborio plasman u Ligu prvaka, za što su ždrijebom u Monte Carlu izvućene i skupine.

Novi format Lige prvaka

Uefa je ove sezone odlučila uvesti novi format Lige prvaka. Igrat će 36 momčadi, a u prvoj će fazi svaka momčad odigrati po osam utakmica - četiri doma i četiri u gostima. Nakon te grupne faze pola će ispasti, a pola nastaviti natjecanje u osmini finala po dobrom starom nokaut-sistemu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što je jedinstvena ljestvica?

Svi zajedno tvorit će jedinstvenu ljestvicu iako neće igrati svatko protiv svakog. Uefa je uoči ždrijeba formirala jakosne skupine, Dinamo je bio u trećoj. Novost je da je svaki klub dobio po dva suparnika iz svake jakosne skupine.

Novosti u Ligi prvaka

Nova su pravila i ta što igraju jedan protiv drugog iz istih jakosnih skupina, samo ne smiju igrati jedan protiv drugog iz iste zemlje u toj prvoj fazi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S kim igra Dinamo?

Protivnici Dinama u skupini su: Bayern (gostovanje), Borussia Dortmund (kod kuće), Arsenal (gostovanje), Milan (kod kuće), Celtic (kod kuće), Salzburg (gostovanje), Monaco (kod kuće), Slovan Bratislava (gostovanje).

Kojih je 36 klubova koji čine jedinstvenu skupinu?

Jedinstvenu skupinu Lige prvaka čine ovi klubovi:

Dinamo, Milan, Sparta, Arsenal, Monaco, Aston Villa, Atalanta, Atletico, Bayer Leverkusen, Bologna, Borussia Dortmund, Young Boys, Celtic, Clube Brugge, Barcelona, Bayern Munchen, Inter, RB Salzburg, Sturm, Šahtar, Feyenoord, Crvena Zvezda, Girona, Juvents, Liverpool, Lille, Man City, PSG, PSV, Leipzig, Real, Slovan, Benfica, Sporting, Brest, Stuttgart.

Što treba za prolazak dalje?

Prvih osam od 36 klubova na ljestvici izborit će izravno proljetnu nokaut-fazu Lige prvaka koja kreće u ožujku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što nakon ligaškog dijela?

Klubovi koji ligaški dio završe od 9. do 24. mjesta idu u razigravanje. Igrat će dvije utakmice na ispadanje, na primjer, 9. i 24., 10. i 23., 11. i 22. i tako dalje. Te utakmice igraju se u veljači.

Oni koji slave u njima, priključit će se u osmini finala osmorici najboljih i do kraja će igrati klasičnim kup-sistemom, na ispadanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kad počinje nova sezona?

Nova sezona Lige prvaka počinje 17. rujna, a posljednje dva susreta iz ligaškog dijela igraju se krajem siječnja. Tako će Dinamo sigurno prezimiti u Europi.

Gdje gledati novu sezonu Lige prvaka?

Ligu prvaka moći ćete gledati na Arena Sport kanalu.

Koliko će Dinamo zaraditi?

Dinamo je plasmanom u Ligu prvaka zaradio rekordnih 34 milijuna eura, ali to nije gotovo.

Milijuni se dijele posebno za pobjede, točnije čak 2,1 milijun eura, dok se za neodlučen ishod dobije skoro milijun (0,9). Tu su prihodi od ulaznica. Dinamo u Ligi prvaka mami interes navijačkog puka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Raspored utakmica Dinama

17.09.2024. 21:00 Bayern - Dinamo

02.10. 2024. 21:00 Dinamo - Monaco

23.10. 2024. 21:00 Salzburg - Dinamo

05.11. 2024. 18:45 Slovan Bratislava - Dinamo

27.11. 2024. 21:00 Dinamo - Borussia Dortmund

10.12. 2024. 18:45 Dinamo - Celtic FC

21.01. 2025. 21:00 Arsenal - Dinamo

29.01. 2025. 21:00 Dinamo - Milan

Kad se igraju utakmice općenito?

Prvo kolo Lige prvaka igrat će se od utorka do četvrtka, a preostalih sedam kao i dosad, utorkom i srijedom. Prvo kolo igra se od 17. do 19. rujna, a zadnje kolo na rasporedu je 29. siječnja, što znači da će Dinamo prvi put u povijesti prezimiti u Ligi prvaka. Nokaut-faza počinje 11. veljače, a finale se igra 31. svibnja na Allianz Areni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Navijački kutak

Gostovanja za navijače Dinama uglavnom su u krugu do 500 km max, izuzev Londona do koje ima 1731 km. Od Zagreba do Munchena ima 548 km. Od Zagreba do Salzburga je 425 km, dok je Bratislava od Zagreba udaljena 415 km. Znači, tri su jednodneva gostovanja za kombije, automobile i vlakove ako želite isfurati old school briju, dok je London avion. Božica Fortuna uštedjela je novac kibicima Plavih. Očekuje se velika navala Dinamovog navijačkog puka.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je Dinamov junak iz sjene? 'Taj dečko radi u tišini za razliku od nekih'