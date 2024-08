Jurica Vranješ, bivši nogometaš i reprezentativac Hrvatske, danas nogometni agent, jutros nam se javio iz Voloska video putem i komentirao Dinamov plasman u Ligu prvaka.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Vranješ govorio o različitim temama

Najavio je i današnji ždrijeb Lige prvaka u Monte Carlu, pričao o Kulenoviću, Petru Sučiću, Jakiroviću... približio nam tu nogometnu uspješnost Dinama.

Objasnio i zašto je ovaj uspjeh bitan za novu upravu u Dinama na čelu s Velimirom Zajecom, te zašto je ovaj Dinamov plasman u Ligu prvaka pobjeda zdravog razmišljanja, promišljanja i strategije u Dinamu, koji radi u tišini, bez ikakvih pompoznih najava.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Profesor Jakir posložio momčad, Marko Marić targetirao

Profesor Jakir je momčad posložio odlično, a sportski direktor Marko Marić promaknuo se u pravog junaka iz sjene. Taj mladi sportski direktor za sad radi dobar posao. Targetira dobre igrače, prepoznao je područje od kud može dovesti dobrog igrača za Dinamo, ima dobre kontakte, poznaje nogomet, zna prepoznati i igrača i za sad je pun pogodak na toj poziciji.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 30.07.2024., Zagreb - Prijateljska utakmica izmedju NK Lokomotiva i Al-Fateha. Niko Kranjčar, Jerko Leko, Marko Marić. Marić i Kranjčar su kumovi.

"Marko Marić možda nije napravio neku karijeru veliku nogometnu kao neki koji jesu iz Zagreba i koji su igrali u Dinamu, ali dečko je bio godinama u Francuskoj, to mu je jako govorno područje, priča tri-četiri jezika još uz francuski jezik. Ako malo bolje pogledamo, francuska liga i francuska zemlja je perfektna za igrače koji nisu reprezentativci i koji možda nisu za TOP klubove. I to je on prepoznao i uzeo od tamo tri-četiri ozbiljna igrača. Ima dosta kontakata, što je bitno danas u poslu sportskog direktora", rekao je Jurica Vranješ, čovjek s jakim vezama i dobrim nosom za mlade talente...

"Marko Marić to ima. U miru su u Dinamu radili, dok su neki drugi klubovi pucali s velikim imenima pred sezonu, predstavljanje svega, što igrački, što funkcionerski u klubu, Dolaze velika imena, sad će napraviti sve. Dinamo je tu šutio i radio. Našli su igrača u Kolumbiji koji je ozbiljan igrač, za kojeg znam da su dva-tri njemačka kluba isto pokazala interes, pa čak je i za desnog beka Gabriela je Schalke isto bio nešto blizu da ga dovede, pa ga je uzeo Dinamo. Dinamo je preoteo Kolumbijca i Gabriela nekim jakim prvoligašima iz Njemačke, onda ljudi u Dinamu pokazuju znanje i moć", tvrdi Jurica Vranješ i dodaje:

Foto: Matija Habljak/Pixsell

"Marko Marić okružio se dobrim, normalnim ljudima. Zajec je jedan jako dobar predsjednik, navijači su tu, unutra Dinamo opet diše ono što su disali do prije koju godinu svi skupa, ali sad je to sve nekako čišće, profesionalnije i nema nekih velikih repova. U normalnim zemljama, a nadam se da smo mi normalna zemlja, u takvim okolnostima dobar rezultat dolazi na naplatu".

Što je sve pričao, kakve je informacije otkrio, što je sve detektirao Jurica Vranješ, pogledajte u priloženom videu gore. Razgovarali smo s njim 17 minuta.

