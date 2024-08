Igor Pamić, bivši nogometaš i reprezentativac Ćirine Hrvatske, danas trener Karlovca, pridružuje se čestitarima na Dinamovom prolasku u Ligu prvaka. Div iz Žminja igrao je za Dinamo od 1994. do 1995. i u toj sezoni nastupio za zagrebačke plave 28 puta uz 10 golova, prema podacima s interneta.

"Dinamo je Dinamo. Dinamo ima tu karizmu, to je nešto drugo u odnosu na sve ostale HNL klubove, jedna druga dimenzija. Ja sam uvijek govorio da treba doživjeti Dinamo iznutra, da vidiš koliko je to velik klub", priča nam jutros Igor Pamić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nema uopće dileme, Dinamo je zaslužio prolazak u Ligu prvaka. Treba samo gledati pozitivno. Bila je situacija da ti čitava sezona, već na početku, stane u dvije utakmice. Dečki su zajedno sa trenerom Jakirovićem i stručnim stožerom to zajedno i odradili kako spada", dodaje Paminjo i nastavlja:

"Rezultatski je to bilo dominantno, kombinirano iz dvije utakmice s 5-0, a Qarabag je imao dosta šansi. To govorim jer želim naglasiti da Dinamo nije prošao neki tamo Qarabag, nego odličnu momčad. Dinamo je izbacio odličnu momčad, želim da se to zna. Dinamo nije izbacio bezveznu momčad. S tim je ovaj uspjeh još i veći".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pamića nije oduševila tako jedna rutinirana utakmica Dinama, nego ju je očekivao.

"Ma da i nisu dobili, očekivao sam jedan jaki Dinamo. Dinamo je dobar, iskusan, mašina u Europi, pogotovo u toj fazi natjecanja. To nije bilo upitno. Dinamo je spreman za najveće okršaje i bilo bi dobro da dobije čim jače ekipe, jer je Dinamo takva momčad. Potencijalna utakmica sa Crvenom Zvezdom bila bi više od utakmice, logostički zahtjevnija, bez prisustva gostujućih navijača i to je dvosjekli mač. Najbitnije da će Dinamo svakom biti tvrd orah. Dinamo ima svoje šanse u Europi ima".

Igor tvrdi kako su Plavi pokazali svojih mana u HNL-u i Europi, pogotovo u defanzivnom dijelu.

"Dopuštaju možda malo previše nekih situacija suparniku, ali Dinami će biti sve bolji. Ovo je bio ključ sezone i Plavi će sad opustiti kočnicu, novi igrači još se bolje prilagoditi i momčad će izgledati bolje. Nemam favorita, što jači, to bolji, pogotovo na papiru. Ovom Dinamu, načinu na koji igra, više odgovaraju jače, nego slabije ekipe. Momčadi koje teže dominaciji nekako više odgovaraju ovom Dinamu", zaključio je Igor Pamić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Jerko Leko u podcastu Net.hr-a: 'Rekli su da sam podržao koncert za Herceg Bosnu. Nikad se time nisam bavio'