Dinamo je izborio Ligu prvaka. Po deveti će put prvak Hrvatske igrati elitno natjecanje. Izabranici Sergeja Jakirovića jučer su u Bakuu slavili protiv prvaka azerbajdžana Qarabaga s 2-0 i s ukupnih 5-0 prošli dalje.

Suparnike u novom formatu Lige prvaka u kojem će svaki od 36 klubova odigrati po osam susreta Dinamo će saznati na ždrijebu koji će se održati danas od 18 sati u Monte Carlu, uz tekstualni prijenos UŽIVO na portalu Net.hr.

Robert Špehar, bivši nogometaš i reprezentativac, 9. najbolji strijelac HNL-a ikad sa 86 golova na kontu, prema službenoj statistici, dao nam je stručni komentar:

"Ovo je velika stvar i stvarno čestitke svima - klubu, treneru, igračima, navijačima... spasili su obraz hrvatskog nogometa", započeo je rođeni Osječanin i nastavio:

"Znamo svi što se dogodilo hrvatskom klupskom nogometu ovog ljeta, da su Osijek i Hajduk podbacili u Europi protiv nominalno slabijih od sebe. Qarabag je pokazao određene kvalitete, ali vidi se da je to niži rang nogometa od našeg. U uzvratu, bez obzira na 3-0 iz Zagreba, Jakirović je postavio i ekipu i taktiku baš onako kako je procijenio Qarabag u prvom dvoboju."

Marko Pjaca je dao prekrasan gol lijevom nogom, nakon bicikla.

"Je, baš je zabio prekrasno. Majstorija, bicikl, slabijom nogom još zabije. I na sve to, gol bude baš eurogol. Kad je Pjaca zabio, Dinamo je već bio u Ligi prvaka, ali trebalo je sve do kraja pametno to odraditi. Rutinski su to priveli kraju. Azerbajdžanci su baš bili simpatični, vidi se da su dobri, ali nisu kao Dinamo niti su za Ligu prvaka, za takav jedan rang".

Osim 34 milijuna eura koliko je Dinamo spremio u kasu, svaki klub u HNL-u na konto Dinamovog ulaska u Ligu prvaka dobiva milijun eura. Niti orali, niti kopali, kako se ono kaže...

"To je velika stvar i to je dobra stvar. Uvijek taj neki koji je nositelj kvalitete neke zemlje, koji puno zaradi, da se pomogne i ostalim klubovima. Svi moraju na ovom biti zahvalni. Naravno, Dinamo je taj koji to već godinama nosi, tu kvalitetu hrvatskog nogometa. Nadam se da će Rijeka u četvrtak izboriti Konferencijsku ligu. Neće im biti lako u Ljubljani protiv Olimpije, u prvom srazu na Rujevici bilo je 1-1, Olimpija je klub s velikom tradicijom, ali nadamo se da će i Rijeka izboriti europsku grupu. Ali, kao što kažem, naravno da je ta financijska injekcija vrlo bitna da podigne nivo kvalitete našeg klupskog nogometa koji je u ovom trenutku na niskim granama u HNL-u."

Profesor Jakirović susret je započeo s dvojicom napadača - i Petkovićem i Kulenovićem, prema našim prognozama. Uz njih, u veznom redu je bio Petar Sučić koji je pružio vrhunsku partiju, a Josip Mišić je bio jedan od najbitnijih, uz junaka Marka Pjacu.

"Jakirović je postavio dobru taktiku i odabrao prave igrače za ovu bitku za Ligu prvaka u Bakuu. Dinamo ima roster, širinu da nekad neke igrače ostavi na klupi, a nekad oni igraju. To ne znači da će Sušić ili bilo tko već u sljedećoj utakmici igrati u prvih 11 u HNL-u. Jakirović ima mogućnosti i mijenjat će kako mu paše. Mislim da je Jakirović išao logikom da nagradi Kulenovića koji u zadnje vrijeme igra jako dobro. Mislim da ej to bio dobar potez", zaključio je Robert Špehar.

