Poznati bivši nogometaš i reprezentativac Hrvatske, nogometni agent koji zna prepoznati dobrog mladog igrača Jurica Vranješ, jutros je dao intervju portalu Net.hr u kojem je pričao i o sinu Sergeja Jakirovića.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

LIGA NACIJA: Utakmice hrvatske reprezentacije gledajte na platformi Voyo na kanalu Nove TV, gdje god se nalazili

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Debitirao prošle sezone u prvoj momčadi

Leon Jakirović (16) igra na poziciji stopera i lijevog bočnog, a šansu je u prvoj momčadi Dinama dobio prošle sezone u 35. kolu u Koprivnici protiv Slaven Belupa. Leon je od svog tate dobio posljednjih desetak minuta.

U igru je ušao u 84. zajedno s Majićem i Pavićem, a kako su suci produžili igru šest minuta, mladi dečki su čak i odigrali ponešto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Marko Lukunić/Pixsell Leon Jakkirović u utakmici 36. kola prošle sezone u HNL-u protiv Rudeša na Maksimiru.

Bio mu je to prvi, službeni nastup za prvi sastav Dinama. Leon Jakirović je do tada nastupao samo za juniorsku momčad. Tata Sergej ga je momčadi priključio uoči susreta u Koprivnici, a nakon toga zaigrao je i u 36. kolu na Maksimiru protiv Rudeša. Smatra se da je najveći stoperski talent generacije.

Marco Pašalić bio na razgovoru u Osijeku i Hajduku prije Rijeke

"Dinamo je jako pametno odradio prijezni rok s Markom Marićem i predsjednikom Zajecom, ali naravno da i Jakirović tu ima svoje prste. Jakir zna posao, Jakir zna uzeti pravog motoričnog igrača. Kad pogledamo, nije opterećen nekim velikim imenima, nego daj mi igrača. Vrlo dobro znamo da Marca Pašalića iz Rijeke, koji i malo prati nogomet, zna da je bio na razgovoru i u Osijeku i u Hajduku", otkriva Jurica Vranješ jutros za portal Net.hr.

'Leon Jakirović može biti kvalitetan stoper'

Jurica Vranješ nastavio je monolog.

"Nisu pristali na uvjete, ali Rijeka je tu pogodila zahvaljujući, naravno Damiru Miškoviću, Raić Sudaru i Jakiru, koji je bio u tom trenutku u HNK Rijeka. Sigurno da Jakir i ovu djecu koju iz omladinske škole Dinama povuće nekad gore u prvu momčad, malog Mihića recimo, pa čak i svog sina Jakirovića koji je jako dobar igrač, bez obzira što ljudi možda misle tata je tu pa gura. Ja ga znam, gledam ga, ima jako lijepu lijevu nogu i može biti jedan dobar kvalitetan stoper", govori Jurica Vranješ.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tko je pratio prije Jakirovića u Zrinjskom i poslije u Rijeci zna kako on radi. U Dinamu ima dobru kvalitetu, nisu bez veze u Ligi prvaka. Jakirović je izašao s gardom - s Petkovićem i Kulenovićem u napadu i Baturinom koji je isto dosta ofenzivan nogometaš. Nije se išao skrivati", dodaje Vranješ i nastavlja:

"Kulenović je puno napredovao kod Jakirovića i tu se vidi da Jakirović nije samo trener rezultata, nego može i podići Kulenovića koji je bio prije, ajmo reći do godinu i pol dana, četvrta ili peta špica u Dinamu i sad se promovirao kao netko tko se može bez problema, umjesto Brune Petkovića kad nije sto posto spreman, biti onaj što će nešto donijeti ili kad ne počne, onaj koji uđe i nešto donese. To je jedan ogroman napredak i to je sve zahvaljujući treneru Jakiroviću. Napadača poput Kulenovića mi nemamo i on kuca na vrata reprezentacije Hrvatske".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čitav razgovor s Juricom Vranješom pogledajte u videu gore.

POGLEDAJTE VIDEO: Mario Cvitanović ekskluzivno u studiju Net.hr: 'Hajduk gradi pobjednički mentalitet, Dinamo ga ima'