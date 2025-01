Dinamo na Maksimiru u posljednjem kolu traži prolaz u Ligi prvaka protiv Milana

Dinamo na Maksimiru u srijedu navečer od 21 sat očekuje susret posljednjeg kola ligaške faze Lige prvaka protiv Milana.

Dinamo u tu utakmicu ulazi sa šansama za prolaz dalje dok se Milan bori za poziciju u top 8 i direktan plasman u osminu finala.

Plavima će trebati pobjeda i poklopanje nekoliko rezultata, o čemu smo detaljno pisali ovdje.

"Moramo biti izvrsni, moramo i patiti, moramo dati sve od sebe, iskoristiti sve situacije koje ćemo stvoriti, a sigurno ćemo ih iskoristiti. Igramo kod kuće, znamo da će biti teško. Vjerujemo u sebe, nadamo se play-offu. Emocije? To je Liga prvaka, sviđa mi se ova situacija, kada se igra u Ligi prvaka to je prekrasno, bez obzira na suparnika. To su uvijek važne utakmice”.

Tekst se nastavlja ispod oglasa