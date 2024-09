Vahid Halilhodžić (71.) prati sva nogometna događanja. Poznati bosanskohercegovački nogometni trener trenutno je posvećen obitelji, unuku, privatnom biznisu i, kako nam je to svojedobno bio otkrio u jednom od intervjua, pitanje je hoće li se više ikad baviti trenerskim poslom. Nije da neće, ali se ozbiljno premišlja. Inače, tijekom godine, Vaha dosta vremena provodi u Dubrovniku gdje ima i vilu. Tijekom rujna će doći u Dubrovnik, uživati u babljem ljetu.

Javio nam se iz Francuske gdje je trenutno, iz Pariza gdje živi. Kako mu se sviđa novi format Lige prvaka?

"Ma što ja znam. Znate kako vam je to, uvijek kad dođe neka nova vlast ili netko novi u te krovne nogometne organizacije, uvede nešto novo da bi ga se pamtilo. Teško je to komentirati. Za mene, bivši sustav nije bio loš. Vidjet ćemo... vrijeme će pokazati sve", rekao je za Net,hr Vahid Halilhodžić, nekadašnji trener Dinama.

"Možda će biti zanimljvije, ali vrijeme će pokazati je li to vjerodostojno i dobro ekonomski i sportski za nogomet", navodi Vahid Halilhodžić i nastavlja:

"Za Dinamove navijače sigurno je ekonomski isplativo već sad", dobacio je Vaha, referirajući se na blizinu gostovanja - Munchen, Salzburg, Bratislava. Jedino je London skup i dalek, ali za pravog navijača i onog koji želi biti uz svoj klub, pratit ga, ništa nije teško ni daleko...

"Dinamo ima jednu veliku šansu da konačno ostvari jedan malo zapaženiji rezultat u Ligi prvaka, iskorak, korak dalje u odnosu na dosad. Plavi imaju iskustva u elitnom natjecanju, deveti im je ovo put da nastupaju među elitom, treba od Dinama očekivati dobar rezultat i iskorak. Sergej Jakirović je lijepo posložio momčad, zanimljiva ekipa Dinama. Imaju kvalitetu, mladost i iskustvo, sve u jednom. Ja Dinamo vidim da u ovoj sezoni Lige prvaka mogu napraviti nešto ozbiljnije, na radost navijača", govori Halilhodžić.

Vahid nam je izdvojio i jedan bitan detalj u priči oko uspješnosti Dinama...

"Konačno se situacija u klubu oko navijača smirila, ta borba Dinamovih navijača s proteklim upravama i pojedincima u njima, za demokratski, zdravi klub bez interesa, kako su to u svojoj borbi stalno naglašavali. Sad je konačno to između kluba i navijača Dinama kako treba, zdrava atmosfera, simbioza navijača, igrača i svih u klubu. Tako to treba biti. Sad Dinamo i navijači imaju jednu zajedničku snagu, pušu u isti rog, imaju istu misiju i na tom su putu zajedno. U tom odnosu ne postoji nikakav raskorak, baš se to vidi i ovako sa strane. Igrači na terenu imaju snagu, navijači ih podržavaju. To je vrlo važno, jer dobra atmosfera daje dobro samopouzdanje, a kad se takvo što dogodi, takav jedan nogometni splet okolnosti kojeg bi svi htjeli imati, onda se može do ozbiljnog rezultata, jer su svi preduvjeti zadovoljeni".

Dinamo i Crvena Zvezda jedini su klubovi u Ligi prvaka s područja Balkana.

"Crvena Zvezda već godinama ne uspjeva doći u završnicu natjecanja, da igra skupinu Lige prvaka. Dobro, prošle su sezone igrali Ligu prvaka, ali shvaćate što želim reći. I Crvena Zvezda se treba još stablizirati u Ligi prvaka po toj nekoj uspješnosti, nastupima. Na našim napaćenim prostorima, na prostoru bivše Jugoslavije, ima jako kvalitetnijih igrača, samo to treba malo objediniti, srediti, imati više strpljenja sa strukom, raditi malo ozbiljnije, imati lijepu atmosferu u klubu i oko. Dinamo i Crvena Zvezda predvodnici su klupskog nogometa na prostoru bivše Juge", govori Vaha.

Kad gledamo područje propale Jugoslavije, gdje je Dinamo u odnosu na Crvenu Zvezdu i obratno?

"Uf, jeste me sad pogodili", nasmijao se na pitanje Vahih Halilhodžić. Uzeo kratku stanku, udahnuo i krenuo. Kao kad je kao ofenzivac velikih mogućnosti pucao penale ili slobodnjake.

"Gledajte, Dinamo je već godinama najuspješniji nogometni klub na Balkanu i vodeći nogometni klub na prostoru bivše Jugoslavije. Dinamovi rezultati, stabilnost kluba, mogućnost igranja s velikima, mogućnost osvajanja i dominacije u svojoj ligi, kontinuitet, igrači koji su u posljednjih 20 godina igrali u Dinamu, igrači koji su iz Dinama otišli u Europu i za koje novce, u koje svjetske klubove, na kojim razinama ti igrači igraju, kakve je transfere Dinamo imao, koje je momčadi u posljednjih 6 godina dobivao u Europi, sve su to pokazatelji koji je klub najsupješniji trenutno, dominantniji, a to je Dinamo. Međutim, papir je jedno, a teren nešto drugo".

Ušao je Vaha u srž, meritum stvari...

"Dinamo godinama vlada u hrvatskom nogometu, a hrvatski nogomet i reprezentacija kotiraju vrlo visoko na svjetskim rang listama po vrijednosti nogometa, reprezentacija je uspješna, Dinamo je tu neprikosnoven. Crvena Zvezda se tek vraća svojoj nekoj rezultatskoj uspješnosti, kontinuitetu. Ne bih htio ulaziti u dubinu, ne poznajem dobro situaciju u klubovima da bi dao neku individualnu lli generalnu usporedbu momčadi i igrača kao takvih. Oba kluba su složila dobre ekipe koje će pokazati svoje vrijednosti ove sezone u Ligi prvaka, vidjet ćemo tko će osvojiti više bodova u grupi, Dinamo ili Crvena Zvezda. Liga prvaka je najveći klupski nivo na svijetu i na tom nivou treba znati igrati. To je neki drugi svijet na sve dosad što su i Dinamo i Crvena Zvezda prošli u ovoj sezoni. Tek sad slijede prave utakmice s najboljima u Europi. Navijački puk će tu imati jako važnu ulogu, da se stvori atmosfera", kazao nam je Vahid Halilhodžić.

Za kraj nam je objasnio i ovo:

"Za igranje Lige prvaka, uspješno, treba imati iskustvo. Dinamo je davno prije imao gorkih iskustava u Ligi prvaka, ali je skupio iskustvo i sad konkuriraju puno bolje. To je sve proces rasta kluba i stvaranje pobjedničkog mentaliteta kojeg Dinamo ima, zna kako iznenaditi i odigrati dobro i protiv jačih od sebe, a Crvena Zvezda tek treba doseći tu razinu. Očekujem pozitivne rezultate i od Dinama, a Crvenu Zvezdu dovoljno ne poznam da bi davao ikakve prognoze i imao ikakva očekivanja", zaključio je Vahid Halilhodžić.

