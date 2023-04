Prije pet i pol mjeseci Goran Tomić došao je u Ujedinjene Arapske Emirate kako bi Al -Nasr spasio od ispadanja.

Stabilizirao momčad

Ove sezone klub s velikom tradicijom u Emiratima upao je baš u probleme. Praktički su bili u slobodnom padu, postali momčad koja se bori za ostanak što je za njih stvarno neprihvatljivo i odlučili su smijeniti dotadašnjeg Thorstena Finka.

Goran Tomić uspio je stabilizirati ekipu i Al - Nasr trenutno je na 9. mjestu prvoligaške ljestvice - sa 23 osvojena boda nakon 22 kola.

No, susreo se pritom s brojnim izazovima koja ova nogometno egzotična zemlja nudi svim onima koji se odlučuju na nogometni posao u njoj.

'Generalno sam zadovoljan'

Goran Tomić javio nam se u utorak prije novog ligaškog izazova. U 20.00 po našem vremenu, 22.00 po tamošnjem, Al - Nasr Dubai igra protiv Shabab Al - Ahlija u sklopu 23. kola UAE Pro League...

"Generalno sam jako zadovoljan na to kakav sam posao napravio zajedno sa svojim stožerom. Došli smo u situaciji kad je klub bio na dva boda od ispadanja nakon deset kola. Al - Nasr je bio u situaciji baš u kojoj su kola krenula nizbrdo. Kad gledamo pomak u odnosu na pet mjeseci, pomak koji smo napravili, onda sam zadovoljan. Jedini cilj koji je bio stavljen ispred mene je da spasimo klub od ispadanja i sad smo kad razgovaram s vama na +11 od zone ispadanja. Nismo još matematički sigurni, ali ostalo je još 4 kola. Preskočili smo pritom nekoliko klubova koji su ispred nas na tablici. Jako smo zadovoljni, i u klubu i općenito mi na to što smo napravili, jer borba za opstanak je izrazito teška. I sad s odmakom od 5 mjeseci mogu kazati da smo jako dobre stvari napravili", kazao nam je u uvodu razgovora Goran Tomić.

'Došli smo u klub koji se borio za opstanak, ne za prvaka'

Al - Nasr je nakon dolaska Gorana Tomića na klupu preskočio nekoliko klubova u poretku koji su mu u to vrijeme bježali sedam do osam bodova.

"Mi smo došli u klub koji se borio za opstanak, ne za prvaka. I to je ta razlika. Al - Nasr je imao 6 bodova, Al Dhafra je imala 4. Sad smo ispred Banyasa i Khor - Fakkana, napravili smo pomak i privodimo sezonu kraju. S te strane smo baš zadovoljni", priča nam Goran Tomić koji ne zna što će biti sljedeće sezone, tj hoće li i dalje biti trener u klubu. Jer, Al Nasr je klub koji brzo mijenja trenere...

"Vidjet ćemo što će biti nakon ove sezone. Naravno, postoji opcija i da ostanem i da odem. Znate, kad govorimo o Al - Nasru i ovdašnjoj prvoj ligi, sama situacija da jedan trener završi sezonu u Emiratima, pogotovo treneri koji su radili ovdje znaju o čemu pričam. Ovdje sezonu uistinu nije lako završiti. Ovdje se u svakoj utakmici radi treneru o glavi i zbog toga smo i ja i moji suradnici ponosni na ono što smo napravili. U ovim zemljama stvarno su laki na okidaču i nema se strpljenja previše za trenere. Doslovno se ovdje analizira od utakmice do utakmice."

Ne strahuje od otkaza

Goran Tomić, stoga, ne strahuje od otkaza jer to je normalna stvar u trenerskom poslu...

"U trenerskom poslu koji je stresan i nije lagan uvijek čovjek mora biti spreman za takve stvari. Zato i volim ovaj posao i volim izazove. Radio sam u Kini gdje sam naviknuo na ovakve situacije. U Europi je puno drugačije što se toga tiče, ali kažem - drago mi je što sam ostao, do kraja je još 4 kola, u polufinalu smo Kupa. Praktički, sezona je gotova za dvadesetak dana. Tako da smo s te strane jako zadovoljni što smo napravili".

Al - Nasr je 17. ožujka u gostima tukao Al - Ayn, aktualnog prvaka lige i klub s najviše osvojenih titula u toj zemlji - 14. Rezultat je na kraju bio 0-1 za Al - Nasr. To je za Gorana Tomića i njegov stručni stožer najvrijednija pobjeda...

"To nam je najveća pobjeda sigurno od kad sam trener u Al Nasru zbog više razloga, jer Al Aynu smo praktički ugasili nadu da budu prvaci Emirata. S druge strane, to im je bio nakon serije od 8 pobjeda u prvenstvu prvi poraz na domaćem terenu. S te strane nam je to najvrijednija, najveća pobjeda, pobjeda koja je odjeknula u Emiratima", priča nam Goran Tomić i otkriva da se neke stvari trebaju poklopiti da rezultati u budućnosti budu bolji...

'Prijelazni rok možda nije bio dobro odrađen'

"Al - Nasr je imao cilj imati stabilnu sezonu, ali do našeg dolaska to nije tako bilo. Možda nije bio dobro odrađen prijelazni rok. Ako se klub želi vratiti u borbu za vrh, naravno da je onda potrebno povući prave poteze što se tiče kadroviranja lokalnih i stranih igrača".

O najvećim nogometnim zamkama u tzv. egzotičnim zemljama poput UAE-a navodi sljedeće:

"Čovjek se ovdje mora prilagoditi i snaći, Znate, kad sam došao ovdje za mene je sve bilo novo. I liga i općenito neke druge stvari... Treba pritom znati brzo pohvatati konce ali generalno - ponavljam - u ovim zemljama strpljenje ne postoji. Jednostavno, ovdje trener živi od tjedna do tjedna. Svima koji izguraju sezonu u Emiratima i općenito u ovim zemljama, ja im čestitam. Tek kad si ovdje, na licu mjesta, tek onda vidite koliko je to zahtjevno. Ljudi to doživljavaju kao ono - kakvi Emirati - međutim kad vidite koja imena rade ovdje i s kojom lakoćom ti treneri dobivaju otkaz, a vi opstanete tu, onda stvarno morate biti sretni. Recimo, kad pogledate samo Al Nasr u koliko nekoliko godina, koji su tu treneri radili, kratko vrijeme proveli... Cesare Prandelli, Ramón Díaz, Kruno Jurčić je tu bio godinu i nešto dana i napravio stvarno velike stvari. Stvarno ovdje nije lako raditi.

'Život u Dubaiju je jako ugodan'

O životu u Dubaiju Goran Tomić nam priča...

"Život u Dubaiju je stvarno jako ugodan. Grad pruža sve mogućnosti. Sad dolaze toplija vremena i praktički od svibnja do listopada ovdje je teško za žviti zbog vrućina i vlaga. Sad smo trenutno u periodu Ramazana i treninzi i utakmice su nam kasno navečer, u 22 sata. I danas igramo u 22 sata. To je razlika na koju sam se trebao privknuti.

Najčudnija stvar vezana za nogomet s kojom se susreo u Emiratima je bila ta satnica kad se igraju utakmice.

"Radim stvari kao što sam radio u Europi i s te strane teren je teren. Ali primjerice, sad mi je sinulo, kad su noćne utakmice u 22 sata, nije lako isplanirati treninge i utakmice. Tu se promijeni malo dan za noć. Ta neka razlika u satnici odigravanja utakmica i treninga, ali generalno mislim da sam se vrlo brzo uklopio. Nema nekih ogromnih stvari, čudnih... Čovjek se mora znati snaći, prilagoditi uvjetima gdje radi", rekao nam je Goran Tomić.

O usporedbi trenerskog posla u Kini i Emiratima navodi kako je svaki izazov na svoj način.

"Najveći izazovi su, recimo... Kad sam došao u Emirate bio sam za njih nepoznat trener. Ovdje rade treneri s ogromnim i jakim CV-evima. Jako poznati treneri. Za njih ovdje ja sam došao u veliki klub i bio sam trener koji nije bio toliko poznat. Opstati tu i napraviti dobar rezultat je za mene najveći izazov. Da se potvrdim kao kvalitetan trener opstanem ovdje. Treneri kao jedan Jardin, Rebrov, stručnjaci koji stvarno imaju bogate CV-e, njima je lakše. Ili recimo spomenuti Prandelli. Njima je nekako u startu lakše nego nama koji nemamo tako bogate CV-e.

O pričama da se u Emiratima i općenito na Srednjem Istoku ludo voze automobili i ne poštuju baš prometni propisi Tomić izdvaja:

"Vozim ovdje, polagao sam, imam ovdašnju vozačku i službeni auto. Krećem se njime. Nije ovdje promet i vožnja kao takva ništa strašno. Naviknuo sam. U Kini je još puno puno teže po tom pitanju nego tu. U Emiratima je skroz OK."

Nogometna infrastruktura u odnosu na Hrvatsku je puno bolja...

"Sigurno, na puno je većoj razini nego u kod nas. Recimo, stadion Al Nasra je stvarno fantastičan, kao i od Al Ayna i Al-Jazire koji su stvarno prelijepi. Tereni, uvjeti za trening su izvanredni. Puno se ovdje ulaže u te stvari. Svaka momčad ima pet do šest izrazito kvalietnih stranaca što se tiče lige kao takve. Oni rade razliku. Zbog toa je liga kompetitivna. Uvijek je zahtjevno uzeti bodove kad igraš protiv takvih momčadi. Najveća razlika je inrastruktura."

Naravno da Goran Tomić prati događanja u HNL-u...

"Ikao sam otišao iz HNL-a prije sedam-osam mjeseci, sigurno da pratim sve i izrazito je zanimljiva sezona. Bit će uzbudljivo pratiti sam završetak. Rijeka je sa Sergejom Jakirovićem napravila dobar posao, a klub je angažirajući njega napravio pravu stvar. Jakirović je uvidio gdje je bio problem. Imao je dovoljno vremena da sve to iskautira, izanalizira, da prođe cijele pripreme. Da napravi selekciju. Napravio je ogromne stvari i svaka mu čast na tome. Od momčadi koja je praktiči bila u borbi došao je do toga da će najvjerojanije biti na trećem mjestu. Svaka čast".

Sjeo je na klupu Dinama i Igor Bišćan, te se stvorila euforija kod navijača njegovim dolaskom, a promijenila se i krvna slika momčadi...

"Meni je jako drago zbog toga. Igor Bišćan je pravo lice na klupi Dinama zbog toga što je njihov bivši igrač, čovjek koji je praktički ponikao u klubu, legenda Dinama... Ima bogatu igračku karijeru, ima velike uspjehe u trenerskoj karijeri... To je pravi put i izbor Dinama i čestitam mu na tome, te želim puno sreće."

I za kraj Goran Tomić nam je prokomentirao i Hajduk, kao i Ivana Leku...

"Ivan Leko je, bez obzira na neka veća očekivanja zbog cijele sezone, ali on je pun pogodak za Hajduk. S Lekom treba imati strpljenja, treba mu dati vremena jer je Ivan Leko dokazani trener. Isto kao i Igor Bišćan u Dinamu, Ivan Leko je igračka legenda Hajduka. On je isto pravi čovjek na pravom mjestu. Njegove kvalitete su poznate, dokazane. S te strane, ja sam uvjeren da će Hajduk s njim sljedeće sezone ući u borbu za sam vrh HNL-a. Ovo sad što se događa u Hajduku je jedna prijelazna faza. I rezultati malo štekaju, ali treneru je najvažnije da ima povjerenje i vrijeme. I da netko vjeruje u njihov rad. Ivan Leko je pravi čovjek za voditi Hajduk", zaključio je Goran Tomić.