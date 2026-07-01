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Romano objavio velike vijesti: Saga je gotova, Vušković ima novi klub

Romano objavio velike vijesti: Saga je gotova, Vušković ima novi klub
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Foto: Justus Stegemann/imago sportfotodienst/Profimedia

Vušković će tako napustiti Spurse bez jednog službenog nastupa, a Tottenham će na njemu zaraditi gotovo 50 milijuna eura

1.7.2026.
17:45
Sportski.net
Justus Stegemann/imago sportfotodienst/Profimedia
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Hrvatski reprezentativac i (po)najbolji obrambeni igrač Bundeslige prošle sezone, Luka Vušković, ima novi klub.

Kako javlja talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano, Luka Vušković potpisat će ugovor s engleskim Brightonom, koji bi Tottenhamu za usluge "Vatrenog" trebao platiti oko 53 milijuna eura, uz bonuse s kojima bi ukupna odšteta za hrvatskog braniča mogla iznositi gotovo 60 milijuna eura. To znači da će Tottenham, koji je Hajduku za Vuškovića platio 11 milijuna eura, zaraditi gotovo 50 milijuna eura.

Ako se ovaj transfer uistinu ostvari, bit će to kraj sage koja traje već nekoliko tjedana. Vušković je, kao jedan od najtalentiranijih stopera svijeta, "tražena roba", a nastupi u HSV-u samo su mu povećali vrijednost. Iako se činilo da će Spursi odoljeti, londonski je klub na kraju prodao svog velikog talenta, a da on nije upisao službeni nastup za prvu momčad.

BrightonLuka VuškovićTottenham
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