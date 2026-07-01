Romano objavio velike vijesti: Saga je gotova, Vušković ima novi klub

Hrvatski reprezentativac i (po)najbolji obrambeni igrač Bundeslige prošle sezone, Luka Vušković, ima novi klub.

Kako javlja talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano, Luka Vušković potpisat će ugovor s engleskim Brightonom, koji bi Tottenhamu za usluge "Vatrenog" trebao platiti oko 53 milijuna eura, uz bonuse s kojima bi ukupna odšteta za hrvatskog braniča mogla iznositi gotovo 60 milijuna eura. To znači da će Tottenham, koji je Hajduku za Vuškovića platio 11 milijuna eura, zaraditi gotovo 50 milijuna eura.

🚨🔵⚪️ EXCLUSIVE: Brighton agree deal to sign Luka Vušković from Tottenham, here we go! 💣



£46m fixed fee plus sell-on clause to bring the potential package over £50m. Massive signing for #BHAFC after personal terms also agreed.



💣 Spurs ready to go ALL IN for Sandro Tonali. pic.twitter.com/4ZzqsvM223 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026

Ako se ovaj transfer uistinu ostvari, bit će to kraj sage koja traje već nekoliko tjedana. Vušković je, kao jedan od najtalentiranijih stopera svijeta, "tražena roba", a nastupi u HSV-u samo su mu povećali vrijednost. Iako se činilo da će Spursi odoljeti, londonski je klub na kraju prodao svog velikog talenta, a da on nije upisao službeni nastup za prvu momčad.