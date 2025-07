Dva engleska kluba uključila se u borbu za Ivanovića! Hrvatski napadač donio odluku

Franjo Ivanović sve je dogovorio s Benficom u transferu iz Belgije vrijednom 20 milijuna eura plus pet u bonusima i postotak od buduće prodaje. Međutim, portugalska A Bola piše da su se dva engleska premijerligaša uključila i zakomplicirala situaciju.

Portugalci pišu da su dva neimenovana kluba iz Engleske ponudili Unionu 30 milijuna za Ivanovića što se belgijskom klubu, dakako, svidjelo, ali Ivanović ipak preferira Benficu jer spomenuti klubovi iz Engleske ne igraju Ligu prvaka. A Bola piše da je prelazak u Benficu neminovan i da će uskoro doći do službenog potpisa.

Franjo Ivanović bit će konkurencija Vangelisu Pavlidisu u vrhu napada momčadi Brune Lagea. Portugalci su uzbuđeni jer dobivaju mladog napadača koji je prošle sezone zabio 20 golova.

