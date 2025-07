Sudac koji je izbačen zbog skandala, vraćen na listu. Dinamo se oglasio oštrim priopćenjem

Hrvatski nogometni savez nedavno je objavio listu elitnih sudaca te onih iz prve i druge skupine za nadolazeću sezonu. Među njima se nalazi i Toni Dadić, sudac koji se prošle godine našao u središtu skandala.

Naime, Dadić je bio na listi elitnih sudaca te sudio u Supersport HNL-u, sve dok na Telegramu Bad Blue Boysa nije osvanuo WhatsApp razgovor u kojem jedan od članova nosi Dadićevo ime i prezime te raspravlja o transparentima i adresama Bad Blue Boysa, uz to još tračajući Marića i Bebeka.

Danas se oglasio Dinamo povodom odluke HNS da vrati Dadić u prvu skupinu sudaca. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Dinamo se nada da će HNS ispraviti propust

"GNK Dinamo je u nevjerici primio vijest da se g. Toni Dadić, koji je u prosincu prošle godine odlukom IO HNS-a izbačen sa svih sudačkih lista, početkom ove sezone vraća u prvu skupinu sudaca te će moći suditi dvoboje HNL-a, Prve NL, Druge NL, završnice HNK-a te utakmice svih mlađih kategorija.

S obzirom na poznate razloge zbog kojih je g. Dadić izbačen sa svih sudačkih lista, a koji predstavljaju teško kršenje Kodeksa ponašanja, GNK Dinamo smatra da se ovom odlukom dovodi u pitanje integritet cijelog sustava te se stvaraju nepotrebne javne tenzije, posebno u okviru HNL-a.

GNK Dinamo se nada da će HNS pravovremeno ispraviti propust i tako omogućiti svima miran početak nove nogometne godine", stoji u klupskom priopćenju.

