Talentirani hrvatski veznjak ima novi klub, odlazi kod hrvatskog trenera

Sergej Levak talentirani je hrvatski vezni igrač koji je u siječnju 2023. napustio Osijek i preselio u talijansku Romu za pola milijuna eura. 19-godišnjak je nastupao za Rominu mladu momčad u Primaveri i pokazao se kao jedan od najboljih igrača momčadi, ali unatoč tome, odlučio je na kraju sezone napustiti klub kao slobodan igrač.

Levak će se priključiti momčadi Ivana Jurića, Atalanti, javlja Fabrizio Romano. Za Levaka su bili zainteresirani brojni klubovi iz Serie A među kojima je i milanski Inter, a navodno i još dva njemačka kluba. Levak se na kraju odlučio karijeru nastaviti u Atalanti. Momčad iz Bergama pokazala se kao odlična sredina za razvijanje i mogla bi biti prava odskočna daska za mladog veznjaka kojeg zovu Busquetsom iz Baranje.

🚨⚫️🔵 EXCL: Atalanta agree deal to sign 19 year old midfielder Sergej Levak on free transfer.



Levak has left AS Roma as free agent in the summer and picked Atalanta over 3 more Serie A clubs plus 2 proposals from Germany.



Medical tests next week. 🇭🇷 pic.twitter.com/npxsiLXXmN