Senzacija iz Španjolske: Dušan Vlahović na korak do transfera u Barcelonu?

Srpski napadač Dušan Vlahović jedna je od najtraženijih figura na nogometnom tržištu, a kako se bliži istek njegovog ugovora s Juventusom, čini se da je Barcelona preuzela vodstvo u utrci za njegov potpis. Katalonski div vidi 25-godišnjaka kao idealnog nasljednika Roberta Lewandowskog i spreman je iskoristiti priliku da ga dovede bez odštete.

Katalonci u ofenzivi, pregovori u poodmakloj fazi

Prema pisanju brojnih španjolskih i talijanskih medija, sportski direktor Barcelone Deco već mjesecima je u intenzivnom kontaktu s Vlahovićevim agentom Darkom Ristićem. Početni razgovori započeli su još prošlog ljeta, a sada su ušli u završnu fazu. Barcelona ima jasan plan: osigurati potpis napadača kao slobodnog igrača na ljeto, kada mu službeno istječe ugovor s Juventusom 30. lipnja.

Interes Barcelone nije slučajan. Robert Lewandowski ulazi u 37. godinu i njegova budućnost na Camp Nou je neizvjesna. Vlahović, sa svojih 25 godina, predstavlja dugoročno rješenje za poziciju centralnog napadača. S obzirom na financijske izazove s kojima se klub suočava, mogućnost dovođenja igrača Vlahovićevog kalibra bez plaćanja odšteteI transfera od nekoliko desetaka milijuna eura smatra se prilikom koja se ne propušta.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Vlahovićeva odluka i Juventusova računica

Čini se da je i sam Vlahović otvoren za prelazak u La Ligu. Nakon turbulentnog razdoblja u Torinu, gdje su pregovori o produženju ugovora zapeli zbog njegove visoke plaće koja doseže i do 12 milijuna eura godišnje, promjena sredine nameće se kao logičan korak. Srpski napadač navodno je privučen idejom igranja za klub pod stalnim pritiskom medija i javnosti, što odgovara njegovim ambicijama.

S druge strane, Juventus se našao u nezavidnoj poziciji. Nakon što su za njega Fiorentini platili gotovo 80 milijuna eura, sada su suočeni s gubitkom igrača bez ikakve naknade. Njegova nedavna ozljeda aduktora, zbog koje će pauzirati do veljače ili ožujka, dodatno je zakomplicirala situaciju. Stara dama je svjesna da je produženje suradnje malo vjerojatno te im preostaje samo promatrati rasplet situacije.

Utrka s vremenom i konkurencijom

Iako je Barcelona u najboljoj poziciji, nije jedina koja prati situaciju. Interes su pokazali i drugi europski velikani poput Bayerna iz Münchena i Milana, koji također vide priliku u dovođenju vrhunskog napadača bez odštete. Ipak, čini se da je "efekt Barcelone" prevagnuo i da Vlahović preferira odlazak u Kataloniju.

Budući da je Vlahović već ušao u posljednjih šest mjeseci ugovora, slobodan je potpisati predugovor s bilo kojim klubom. Očekuje se da će dogovor s Barcelonom biti finaliziran u narednim tjednima, a službena potvrda transfera uslijedit će po završetku sezone.

POGLEDAJTE VIDEO: Spust na granici nemogućeg: Greben širok nekoliko metara i bez prava na pogrešku