Perez trlja ruke: Evo koliku će odštetu Xabi Alonso dobiti nakon otkaza u Realu

Epizoda Xabija Alonsa na klupi Real Madrida završila je naglo i neočekivano, samo nekoliko mjeseci nakon što je započela. Baskijski stručnjak stigao je na Santiago Bernabéu kao dugoročni projekt, no poraz od Barcelone u finalu španjolskog Superkupa bio je kap koja je prelila čašu i zapečatila mu sudbinu. Iako je klub službeno objavio da se radi o sporazumnom raskidu, pozadina priče otkriva drugačiju istinu i financijske detalje koji su spasili Real od katastrofalnog troška.

Cijena operacije "Alonso"

Dovođenje Alonsa, bivše igračke legende kluba, nije bilo jeftino. Real Madrid je prošlog ljeta platio Bayer Leverkusenu odštetu koja se, prema njemačkim i španjolskim medijima, kretala između deset i 15 milijuna eura. Uz to, Alonso je potpisao trogodišnji ugovor s godišnjom plaćom procijenjenom na između sedam i devet milijuna eura.

Španjolski list 'ElDesmarque' izračunao je da je ukupni trošak za Real Madrid, unatoč prijevremenom raskidu, dosegao oko 17 milijuna eura. U taj iznos ulazi deset milijuna eura plaćenih Leverkusenu i sedam milijuna eura, koliko iznosi Alonsova plaća za prvu, ujedno i jedinu, sezonu na klupi. Iako se radi o značajnoj svoti za projekt koji je trajao tek nešto više od pola godine, klub je izbjegao puno gori financijski scenarij.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ključna klauzula koja je sve promijenila

U normalnim okolnostima, otkaz treneru s važećim trogodišnjim ugovorom značio bi isplatu cjelokupnog preostalog iznosa, što bi u ovom slučaju moglo premašiti 30 milijuna eura. Ipak, uprava Real Madrida osigurala se za slučaj da stvari krenu po zlu.

Kako je otkrila ugledna radijska postaja Cadena COPE, u Alonsov ugovor ugrađena je posebna klauzula. Prema njoj, ako klub odluči raskinuti suradnju tijekom prve sezone, obvezan je isplatiti mu samo plaću za tu jednu godinu, a ne za cijelo trajanje ugovora. Upravo je ta stavka sada aktivirana, čime je financijska šteta za klub drastično smanjena. Time je potvrđeno da će Alonso kao kompenzaciju dobiti "samo" svoju prvu godišnju plaću.

Otkaz nije bio sporazuman

Isti izvor navodi kako priča o "sporazumnom raskidu" ne odgovara istini. Radilo se o jednostranoj odluci predsjednika Florentina Péreza, koja je donesena iznenada nakon povratka iz Saudijske Arabije. Činjenica da je Alonsova supruga samo nekoliko sati prije objave na društvenim mrežama objavljivala sretne fotografije, sugerira da ni sam trener nije očekivao takav rasplet. Potvrđeno je da je Alonso želio nastaviti s radom, no uprava je izgubila strpljenje.

Projekt je na terenu propao, ali je u klupskim uredima pametno sklopljen ugovor spriječio financijsku katastrofu.

POGLEDAJTE VIDEO: Predstavljen novi trener Real Madrida