DODIR SPASA / Trenutak kad je Maksimir zanijemio! Čop je bio u nevjerici, majstorija Nevistića vrijedna tri boda

Dinamo je u nedjelju došao do važne pobjede protiv Rijeke (1-0) u 32. kolu SuperSport HNL-a i time ostao u igri u borbi za naslov prvaka. Plavi su slavili pogotkom Marka Pjace u 13. minuti i izdržali do kraja, no sve bi to palo u zaborav da nije bilo sjajnog Ivana Nevistića. Rijeka je bila najbliža izjednačenju u 68. minuti kad je Duje Čop sjajno uputio svoj udarac u desni kut Dianmove mreže. Nevistić je jedva dotakao loptu, ali dovoljno da vratnica spasi Dinamo. Pogledajte tu majstoriju.

