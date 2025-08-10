Dirljivi oproštaj srpskog kluba od nogometaša kojega je ubio grom: 'Naš lav, naš veliki borac...'

Srpski nogometni klub Cer iz Petkovice oprostio se od Dragiše Savkovića, nogometaša koji je preminuo od posljedica udara groma koji ga je pogodio tijekom utakimce protiv Radničkog.

Pola sata nakon početka prijateljske utakmice između Radničkog i Cera, grom je pogodio središte terena stadiona Radničkog. Sudac utakmice izjavio je da je grom udario u središte terena, a kada se okrenuo, vidio je desetak igrača kako leže na travi.

Savković je zadobio najteže ozlijede i odmah je, nakon što su ga reanimirali na licu mjesta, prebačen u bolnicu, a kasnije i u Urgentni centar u Beogradu gdje su mu se liječnici šest dana borili za život, no, nažalost, nisu ga uspjeli spasiti. Preminuo je u subotu.

"S velikom tugom i bolom opraštamo se od našeg lava, našeg velikog borca i velikog čoveka Dragiše 'Gileta' Savkovića, koji nažalost nije uspio pobijediti u najvažnijoj utakmici. Iskrena sućut obitelji i svim prijateljima našeg Gileta", objavio je Cer.

