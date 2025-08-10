Preminuo i drugi boksač: Obojica se borili na istom događaju i umrla od istog krvarenja

Dva japanska boksača preminula su nekoliko dana nakon što su zadobili ozljede mozga u borbama na istom boksačkom događaju u Tokiju.

Shigetoshi Kotari umro je u petak, a Hiromasa Urakawa u subotu nakon što su ozlijeđeni u svojim borbama u dvorani Korakuen u Tokiju 2. kolovoza, izvijestili su japanski mediji. Oba 28-godišnja boksača operirana su zbog subduralnog hematoma, odnosno krvarenja unutar lubanje, navodi se u izvješćima.

"Izražavamo najdublju sućut obiteljima, prijateljima i japanskoj boksačkoj zajednici tijekom ovog nevjerojatno teškog vremena", priopćila je Svjetska boksačka organizacija u subotu u izjavi o Urakawi, koji je izgubio od Yojija Saita nokautom.Kotari je preminuo od posljedica ozljede koju je zadobio boreći se protiv Yamato Hate u meču koji je završio neriješeno nakon 12 rundi.

Još jedan boksač, 28-godišnji irski borac u superperolakoj kategoriji John Cooney, umro je u veljači ove godine od ozljede mozga.

