'Nova sramota hrvatskog nogometa. Dinamo je zauvijek noćna mora klubu iz Splita'

Hajduk je doživio debakl u četvrtak u Tirani. Dinamo City je u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige pobijedio Bile 3-1 i s ukupnih 4-3 plasirao se u playoff KL-a. Bili su tako ispali iz natjecanja po starom običaju - do Velike Gospe.

Sve nade Hajduka raspale su se u samo dvije minute u kojima su Albanci postigli dva brza pogotka, nakon čega Hajduk nije uspio odgovoriti i kući se vraća bez mjesta u playoffu Konferencijske lige. Takav rasplet događaja uzburkao je i druge medije u regiji.

Telegraf iz Srbije objavio je tekst pod naslovo

m "Hajduk Split se osramotio u Tirani: Albanci ih izbacili iz Europe poslije produžetaka, presudili im tzv. Kosovari!" u kojem stoji:

"Prolazak pretkola i igranje glavne faze u Europi, a i ove godine, ostaje pusti san na Poljudu. Imao je Hajduk prednost od 2-1 iz prve utakmice, euforija je zahvatila Split, pa je 1.500 pristalica Torcide otišlo u Tiranu. Međutim, tamo su doživjeli tešku noć. Baton Zabergja, nogometaš s tzv. Kosova, načeo je mrežu Splićana u 14. minuti. Uslijedila je rovovska borba, a bitan moment dogodio se u 78. minuti, kada je Bamba dobio žuti karton i ostavio Hajduk s igračem manje. Ušlo se nakon toga u produžetak, gdje je na startu u igru ušao i Ante Rebić, najveće pojačanje kluba s Poljuda. Fran Karačić je u 99. minuti zatresao mrežu i donio veliku radost Hrvatima. Međutim, brzo je zabio Eridon Qardaku, a onda je Hekuran Berisha, još jedan nogometaš tzv. Kosova, u 111. minuti povisio prednost i eliminirao Splićane", napisali su u Telegrafu.

Srpski Blic ima naslov "Nova sramota hrvatskog nogometa: Hajduk ispao od Albanaca, Dinamo je zauvijek noćna mora klubu iz Splita" u kojem pišu:

"Nogometaši splitskog Hajduka doživjeli su novi veliki europski šok. Hrvatski klub iz Europe izbacio je Dinamo iz Tirane."

Oslobođenje iz Bosne i Hercegovine donosi:

"Hajduk je doživio još jednu europsku blamažu. Albanski Dinamo je eliminirao Bile iz trećeg pretkola Konferencijske lige. Imao je hrvatski klub prednost od 2-1 nakon prve utakmice, no sve je u uzvratu prokockao. Momčad iz Tirane pobijedila je sa 3-1 i osigurala play-off ovog natecanja".

Sportsport iz BiH donosi naslov "Tragedija za Hajduk u Tirani: Projektil uništio snove Bijelima. Opet bačena ljaga na hrvatski nogomet."

