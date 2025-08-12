Nova prijetnja za Hajduk: Dinamo se pojačao iskusnim reprezentativcem

Albanski Dinamo City, protivnik Hajduka u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, doveo je zvučno pojačanje uoči uzvratnog susreta u Tirani u četvrtak. Riječ je o iskusnom kosovskom reprezentativcu Bernardu Berishi, 33-godišnjem krilnom napadaču s devetogodišnjim iskustvom nastupanja u ruskom prventsvu.

Stigao je besplatno nakon što je raskinuo ugovor s ruskim Akhmat Groznyjem gdje je proveo posljednjih osam godina. Skupio je za to vrijeme impresivnih 199 nastupa uz 28 golova i 23 asistencija za ruski klub. Dolazak u Dinamo za njega predstavlja povratak u albansku ligu gdje je već nosio dres klubova Besa Kavajë i Skenderbeua.

"Renomirani napadač donosi međunarodno iskustvo našoj 'podmornici'. Berisha odlično poznaje albanski nogomet, s obzirom na to da je prethodno nosio dres Bese i Skënderbeua. On dolazi kao dodana vrijednost za momčad i trenera Ilira Daju", stoji u službenom priopćenju kluba. Njegov prethodni boravak u Albaniji bio je iznimno uspješan; sa Skënderbeuom je u sezoni 2014./15. osvojio naslov prvaka Kategoria Superiore te albanski Superkup 2014. godine." - napisao je Dinamo na društvenim mrežama.

Berisha ima i 25 nastupa i jedan pogodak za kosovsku reprezentaciju.

