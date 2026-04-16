OBJAVLJENA SNIMKA /

Detalji nesreće: Bivšeg vratara Juventusa i Arsenala vlak vukao nekoliko metara

Foto: Bernd Feil/M.i.S./imago sportfotodienst/Profimedia

16.4.2026.
18:03
U četvrtak oko 8:30 došlo je do tragične nesreće u kojoj je život izgubio bivši vratar Arsenala i Juventusa Alexander Manninger.

Do kobne nesreće došlo je na području općine Nußdorf am Haunsberg, kada se lokalni vlak s oko 25 putnika zabio u kombi kojim je upravljao Manninger, a kako piše Salzburger Nachrichten, zbog siline udarca vozilo bivšeg vratara odvučeno je nekoliko metara. Putnici vlaka i strojovođa ostali su neozlijeđeni, ali austrijskom vrataru nije bilo spasa.

Prema riječima Matthiasa Ganisla, zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Nußdorf, do sudara automobila i vlaka došlo je na malom, tehnički neosiguranom pružnom prijelazu:

"Riječ je zapravo o makadamskom putu koji presijeca prugu lokalne željeznice. Ako se tim putem nastavi, dolazi se do nekoliko kuća za odmor i ribnjaka", rekao je Ganisl. Prema saznanjima Salzburger Nachrichtena, Manninger je bio strastveni ribolovac, a tog je jutra bio upravo na putu prema ribnjacima.

Sudski vještak za prometnu tehniku Gerhard Kronreif dobio je od državnog odvjetništva u Salzburgu zadatak detaljne analize uzroka nesreće. Činjenica je da je prijelaz bio označen prometnim znakom STOP, a ispituje se i je li bio izgrađen u skladu s propisima, pišu austrijski mediji.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Nußdorf sudjelovalo je u intervenciji s oko 20 pripadnika, uz pomoć kolega iz Antheringa. Crveni križ bio je na terenu s helikopterom hitne pomoći Christophorus 6 i dvama vozilima hitne pomoći.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
