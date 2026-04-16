Detalji nesreće: Bivšeg vratara Juventusa i Arsenala vlak vukao nekoliko metara

U četvrtak oko 8:30 došlo je do tragične nesreće u kojoj je život izgubio bivši vratar Arsenala i Juventusa Alexander Manninger.

Do kobne nesreće došlo je na području općine Nußdorf am Haunsberg, kada se lokalni vlak s oko 25 putnika zabio u kombi kojim je upravljao Manninger, a kako piše Salzburger Nachrichten, zbog siline udarca vozilo bivšeg vratara odvučeno je nekoliko metara. Putnici vlaka i strojovođa ostali su neozlijeđeni, ali austrijskom vrataru nije bilo spasa.

Prema riječima Matthiasa Ganisla, zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Nußdorf, do sudara automobila i vlaka došlo je na malom, tehnički neosiguranom pružnom prijelazu:

"Riječ je zapravo o makadamskom putu koji presijeca prugu lokalne željeznice. Ako se tim putem nastavi, dolazi se do nekoliko kuća za odmor i ribnjaka", rekao je Ganisl. Prema saznanjima Salzburger Nachrichtena, Manninger je bio strastveni ribolovac, a tog je jutra bio upravo na putu prema ribnjacima.

Sudski vještak za prometnu tehniku Gerhard Kronreif dobio je od državnog odvjetništva u Salzburgu zadatak detaljne analize uzroka nesreće. Činjenica je da je prijelaz bio označen prometnim znakom STOP, a ispituje se i je li bio izgrađen u skladu s propisima, pišu austrijski mediji.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Nußdorf sudjelovalo je u intervenciji s oko 20 pripadnika, uz pomoć kolega iz Antheringa. Crveni križ bio je na terenu s helikopterom hitne pomoći Christophorus 6 i dvama vozilima hitne pomoći.

