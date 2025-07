Engleski premijerligaš izbačen iz Europske lige! Poznato zašto i tko će ih zamijeniti

Crystal Palace izbačen je iz Europske lige! Orlovi će ove sezone igrati u Konferencijskoj ligi, a u Europsku ligu ulazi Nottingham Forest.

Većinski vlasnici Palacea bili su Eagle Football Holdings, grupa u vlasništvu američkog poslovnog čovjeka Johna Textora. Grupa posjeduje francuski klub Lyon, koji se također kvalificirao za Europsku ligu. Pravila nalažu da u slučajevima vlasništva više klubova gdje se dva tima kvalificiraju za isto natjecanje, samo jedan može sudjelovati.

To mjesto pripada klubu koji je završio više u svojoj domaćoj ligi. Lyon je završio na šestom mjestu, dok je Palace bio 12.

🚨 OFFICIAL: UEFA announce Crystal Palace won’t be playing in the Europa League next season.



Palace to play in the Conference League per UEFA rules. pic.twitter.com/kuiGpiQVGq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2025

Forest, koji je trebao igrati u Konferencijskoj ligi nakon što je završio na sedmom mjestu, sada bi mogao zamijeniti Palace u drugoligaškom europskom natjecanju.

Engleski Mail Sport otkrio je da će dužnosnici Palacea doputovati u sjedište UEFA-e u Švicarskoj kako bi iznijeli svoj slučaj.

Tvrdili su da, budući da Textor ima samo 25 posto glasačkih prava, nije u utjecajnoj poziciji na Selhurst Parku.

Dobili su nadu kada je Lyon zbog financijskih prekršaja ispao u Ligue 2. Međutim, Lyon je ranije ovog tjedna uspješno završio žalbu, a sada je UEFA potvrdila odluku.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Modrić otplesao je svoj posljednji ples