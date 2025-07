Liverpool se sprema odati počast tragično preminulom Joti: Ovo se sprema za prvu utakmicu

Liverpool će u nedjelju na stadionu Deepdale odigrati protiv Preston North Enda prvu utakmicu otkako su braća Diogo Jota (28) i Andre Silva (25) poginula u prometnoj nesreći u Španjolskoj 3. srpnja.

Uoči utakmice održat će se komemoracija za poginulog člana Liverpoola Jotu i njegovog tri godine mlađeg brata koji je igrao za portugalski Penafiel.

Iako će se igrati na stadionu Prestona, prije početka utakmice odsvirat će se himna Liverpoola "You'll Never Walk Alone", a predstavnici domaćeg kluba položit će vijenac pred navijačima Liverpoola.

Uzrok nesreće bila je pretjerana brzina

Prije utakmice bit će minuta šutnje, dok će se na ekranima na stadionu prikazivati ​​najvažniji događaji iz karijere napadača "Redsa". Igrači obje momčadi nosit će crni flor.

Jota i Andre Silva poginuli su u nesreći u blizini Zamore na sjeverozapadu Španjolske. Prvi rezultati istrage pokazuju da je glavni uzrok nesreće bila pretjerana brzina, zbog koje su nogometaši u unajmljenom Lamborghiniju sletjeli s ceste u blizini grada Palacios de Sanabria.

Automobil je u nesreći sletio s ceste, što se pokazalo kobnim. Vozilo se zapalilo, a požar je bio koban za oba portugalska nogometaša. Oba brata već su bila mrtva kada su stigle hitne službe.

