Legenda Meksika i Manchester Uniteda kažnjena zbog seksističkih komentara: 'Žene su podbacile'

Najbolji strijelac meksičke nogometne reprezentacije svih vremena Javier "Chicharito" Hernandez (37) novčano je kažnjen zbog seksističkih komentara na društvenoj mreži "TikTok".

Novčanu globu izrekao mu je Meksički nogometni savez (FMF), te mu je zaprijetio strožim sankcijama ako se to ponovi.

"Žene su podbacile, stvaranjem superosjetljivog društva muškarcima oduzimaju muškost. Prihvatite svoju ženstvenu energiju brinući, odgajajući, rađajući, čisteći i održavajući dom, a dom je najvrijednije mjesto za nas muškarce. Nemojte se bojati biti žene, dopustite da vas vodi muškarac koji želi samo jednu stvar, da vas učini sretnom", poručio je "Chicharito" (grašak) Hernandez na društvenoj mreži "TikTok".

Oglasila se i predsjednica Meksika

Meksički nogometni savez je istaknuo kako slavni golgeter takvim komentarima potiče seksističke stereotipe i ruši rodnu ravnopravnost u sportu.

I meksička predsjednica Claudia Sheinbaum osudila je njegove komentare: "Hernandez je dobar nogometaš, ali kad su u pitanju žene mora još puno toga naučiti. Žene mogu biti što god žele".

Hernandez je tijekom karijere igrao za nogometne velikane poput Manchester Uniteda i Real Madrida, a od prošle godine nosi dres Chivasa iz Guadalajare, u kojem je i započeo profesionalnu karijeru. Za meksičku reprezentaciju je u 109 utakmica zabio 52 pogotka i tome dodao 13 asistencija.

