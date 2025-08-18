Oprostio se od kluba nakon 13 godina, ali nogometa mu nije dosta, poznato je gdje želi

Jamie Vardy prošle se sezone nakon 13 godina oprostio od Leicestera, ali ne i od profesionalne karijere na visokom nivou. Vardy je napunio 38 godina, ali uvjeren je da još može igrati svakog vikenda na visokom nivou.

Engleski The Sun doznaje koji klub je najveća želja engleskog napadača. Riječ je o škotskom velikanu Celticu koji vodi Brendan Rodgers koji je Vardyja trenirao i u Leicesteru. Ipak, stvar još nije riješena jer je više klubova zainteresirano za Vardyja. U engleskoj ga žele West Ham i Brentford te drugoligaš Wrexham koje vode holivudski glumci Ryan Reynolds i Rob McElhenney i žele što prije u Premier ligu.

Ipak, prema navodima Suna, Vardy najviše želi kod Rodgersa u Celtic. Za Vardyja slijedi vrijeme odluke, a konačnu će donesti krajem kolovoza.

