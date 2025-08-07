Ivanovićev novi trener: 'Franjo nije ispunio obećanje, ostao je dužan'

Benficin trener Bruno Lage rekao je da očekuje puno golova od Franje Ivanovića nakon što je 21-godišnji hrvatski napadač zabio pogodak u svom prvom nastupu za portugalski klub.

Ivanović je u srijedu navečer zabio vodeći gol u gostujućoj pobjedi Benfice od 2-0 nad francuskom Nicom u pretkolu Lige prvaka.

"Odigrao je lijepo, od njega očekujemo puno golova", izjavio je Lage na konferenciji za medije.

"Kako bi svladao stres, rekao je da mora zabiti pet golova u 15 minuta. Zabio je samo jedan gol u 75 minuta pa mi duguje još četiri", našalio se trener Benfice.

Ivanović je došao u Benficu iz belgijskog prvaka Union Saint-Gilloisa pet dana uoči utakmice u Nici, ali Lage ga je stavio u početnu postavu. Hrvatski reprezentativac mu se odužio golom u 53. minuti.

'Sve će se bolje upoznavati s Pavlidisom'

"Treba rasti, prilagođavati se automatizmu ovdje kako bi igra bila tečnija, te kulturi i zahtjevima Benfice, koji su drugačiji nego u njegovom prijašnjem klubu. Osjećamo da u njemu možemo to imati", rekao je trener.

Napadač s brojem 9 na leđima zaigrao je u napadu u paru sa 26-godišnjim grčkim igračem Vangelisom Pavlidisom.

"S vremenom, i uz puno rada, oni će se sve bolje upoznavati", napomenuo je Lage.

Novinari su ga upitali da usporedi Ivanovića i 27-godišnjeg švedskog napadača Viktora Gyokeresa koji je u 102 utakmice za portugalskog prvaka Sporting zabio 97 golova i upisao 28 asistencija, što mu je ljetos osiguralo transfer u Arsenal.

"Drugačiji su igrači. Jedan je imao jako dobru etapu sa svojom ekipom, a mi želimo da Ivanović napravi svoj vlastiti put, da igra jako dobro i da nam doprinosi sve solidnijim nastupima i golovima", odgovorio je Lage.

Nicin trener naglašavao razliku u financijskoj moći

Benfica je za njega platila klubu iz Bruxellesa 22,8 milijuna eura, a platit će mu dodatnih 5 milijuna ostvare li se dogovoreni cijevi.

Nicin trener Franck Heise rekao je nakon utakmice da njegov klub ne može poput Benfice kupovati igrače za iznose između 20 i 25 milijuna eura.

"Oni su jači od nas, to smo znali prije utakmice, a sada nakon nje možemo reći da smo dali sve od sebe u uvjetima u kojima se mi nalazimo", izjavio je Heise na konferenciji za medije.

Benfica i Nica će za tedan dana odigrati u Lisabonu uzvratnu utakmicu 3. pretkola Lige prvaka.

