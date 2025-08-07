Ivanovićev novi trener: 'Franjo nije ispunio obećanje, ostao je dužan'
'Odigrao je lijepo, od njega očekujemo puno golova'
Benficin trener Bruno Lage rekao je da očekuje puno golova od Franje Ivanovića nakon što je 21-godišnji hrvatski napadač zabio pogodak u svom prvom nastupu za portugalski klub.
Ivanović je u srijedu navečer zabio vodeći gol u gostujućoj pobjedi Benfice od 2-0 nad francuskom Nicom u pretkolu Lige prvaka.
"Odigrao je lijepo, od njega očekujemo puno golova", izjavio je Lage na konferenciji za medije.
"Kako bi svladao stres, rekao je da mora zabiti pet golova u 15 minuta. Zabio je samo jedan gol u 75 minuta pa mi duguje još četiri", našalio se trener Benfice.
Ivanović je došao u Benficu iz belgijskog prvaka Union Saint-Gilloisa pet dana uoči utakmice u Nici, ali Lage ga je stavio u početnu postavu. Hrvatski reprezentativac mu se odužio golom u 53. minuti.
'Sve će se bolje upoznavati s Pavlidisom'
"Treba rasti, prilagođavati se automatizmu ovdje kako bi igra bila tečnija, te kulturi i zahtjevima Benfice, koji su drugačiji nego u njegovom prijašnjem klubu. Osjećamo da u njemu možemo to imati", rekao je trener.
Napadač s brojem 9 na leđima zaigrao je u napadu u paru sa 26-godišnjim grčkim igračem Vangelisom Pavlidisom.
"S vremenom, i uz puno rada, oni će se sve bolje upoznavati", napomenuo je Lage.
Novinari su ga upitali da usporedi Ivanovića i 27-godišnjeg švedskog napadača Viktora Gyokeresa koji je u 102 utakmice za portugalskog prvaka Sporting zabio 97 golova i upisao 28 asistencija, što mu je ljetos osiguralo transfer u Arsenal.
"Drugačiji su igrači. Jedan je imao jako dobru etapu sa svojom ekipom, a mi želimo da Ivanović napravi svoj vlastiti put, da igra jako dobro i da nam doprinosi sve solidnijim nastupima i golovima", odgovorio je Lage.
Nicin trener naglašavao razliku u financijskoj moći
Benfica je za njega platila klubu iz Bruxellesa 22,8 milijuna eura, a platit će mu dodatnih 5 milijuna ostvare li se dogovoreni cijevi.
Nicin trener Franck Heise rekao je nakon utakmice da njegov klub ne može poput Benfice kupovati igrače za iznose između 20 i 25 milijuna eura.
"Oni su jači od nas, to smo znali prije utakmice, a sada nakon nje možemo reći da smo dali sve od sebe u uvjetima u kojima se mi nalazimo", izjavio je Heise na konferenciji za medije.
Benfica i Nica će za tedan dana odigrati u Lisabonu uzvratnu utakmicu 3. pretkola Lige prvaka.
