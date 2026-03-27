Peterostruki svjetski prvaci u problemima uoči Hrvatske: 'Ja sam kriv'

U pripremnoj nogometnoj utakmici u Foxboroughu u SAD-u nogometaši Francuske su svladali Brazil s 2-1. Pogotke su za Francuze postigli Killian Mbappé (32) i Hugo Ekitike (65), a za Brazilce Bremer (79).

U dvoboju jednih od favorita predstojećeg Svjetskog prvenstva Francuska je pokazala više i zasluženo pobijedila Brazilce, koji su djelovali poprilično nepovezano uoči dvoboja s Hrvatskom u Orlandu 1. travnja.

Francuzi su bili bolji u prvom dijelu i za to su nagrađeni golom u 32. minuti. Casemiro je izgubio loptu kod centra, a Ousmane Dembele precizno proigrao Mbappéa, koji lobom vara vratara Edersona.

Brazilci su puno bolje započeli drugi dio, a u 55. minuti je Francuzima isključen Davot Upamecano, koji je kao zadnji igrač obrane prekršajem zaustavio Wesleya. No i s igračem manje Francuzi su došli do drugog gola u 65. minuti iz brzog protunapada u kojem je Michael Olise proigrao Ekitikea, a ovaj prebacio brazilskog vratara.

U 79. minuti Brazilci su smanjili preko braniča Juventusa Bremera nakon velike gužve i ubacivanja Luisa Henriquea.

Ancelotti krivi sebe

Brazilska javnost u popriličnoj je brizi tri mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva. Carlo Ancelotti je u devet utakmica na klupi Brazila upisao četiri pobjede uz tri poraza i dva remija što nije baš sjajan učinak za reprezentaciju koja pretendira na zlato. Izbornik je na meti kritika i zbog nepozivanja Neymara, rekordera po broju golova. Međutim, Ancelotti nije htio govoriti o Neymaru. Umjesto toga se ispričao za poraz od Francuske.

"Kada sam ušao u svlačionicu rekao sam igračima da sam ja kriv za ovaj poraz. Pogriješili smo u formaciji i pristupu, iako smo u prvom poluvremenu bili dobri i imali kontrolu igre, dok Francuska nije postigla vodeći pogodak", kazao je Carlo Ancelotti u osvrtu na dvoboj.

"Imali smo četiri situacije jedan na jedan koje smo mogli bolje riješiti, ali nedostajalo nam je preciznosti. Postoje nedostaci u završnicama akcija koje moramo otkloniti, ali fokus mora biti na onom što dolazi, a to je već utakmica protiv Hrvatske u kojoj očekujem poboljšanja. Pratit ćemo i sve naše igrače u završnicama europskih i svjetskih liga jer uvijek postoji mogućnost da netko iskoči i u zadnji trenutak izbori poziv za Mundijal", zaključio je Carlo Ancelotti.

Dvoboj Hrvatske i Brazila u Orlandu je na rasporedu u noći s utorka na srijedu u dva ujutro.

