Peterostruki svjetski prvaci u problemima uoči Hrvatske: 'Ja sam kriv'

Foto: PAULO DE TARSO/imago sportfotodienst/Profimedia

Brazilska javnost u popriličnoj je brizi tri mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva

27.3.2026.
12:56
HinaSportski.net
U pripremnoj nogometnoj utakmici u Foxboroughu u SAD-u nogometaši Francuske su svladali Brazil s 2-1. Pogotke su za Francuze postigli Killian Mbappé (32) i Hugo Ekitike (65), a za Brazilce Bremer (79). 

U dvoboju jednih od favorita predstojećeg Svjetskog prvenstva Francuska je pokazala više i zasluženo pobijedila Brazilce, koji su djelovali poprilično nepovezano uoči dvoboja s Hrvatskom u Orlandu 1. travnja.

Francuzi su bili bolji u prvom dijelu i za to su nagrađeni golom u 32. minuti. Casemiro je izgubio loptu kod centra, a Ousmane Dembele precizno proigrao Mbappéa, koji lobom vara vratara Edersona

Brazilci su puno bolje započeli drugi dio, a u 55. minuti je Francuzima isključen Davot Upamecano, koji je kao zadnji igrač obrane prekršajem zaustavio Wesleya. No i s igračem manje Francuzi su došli do drugog gola u 65. minuti iz brzog protunapada u kojem je Michael Olise proigrao Ekitikea, a ovaj prebacio brazilskog vratara. 

U 79. minuti Brazilci su smanjili preko braniča Juventusa Bremera nakon velike gužve i ubacivanja Luisa Henriquea

Ancelotti krivi sebe

Brazilska javnost u popriličnoj je brizi tri mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva. Carlo Ancelotti je u devet utakmica na klupi Brazila upisao četiri pobjede uz tri poraza i dva remija što nije baš sjajan učinak za reprezentaciju koja pretendira na zlato. Izbornik je na meti kritika i zbog nepozivanja Neymara, rekordera po broju golova. Međutim, Ancelotti nije htio govoriti o Neymaru. Umjesto toga se ispričao za poraz od Francuske. 

"Kada sam ušao u svlačionicu rekao sam igračima da sam ja kriv za ovaj poraz. Pogriješili smo u formaciji i pristupu, iako smo u prvom poluvremenu bili dobri i imali kontrolu igre, dok Francuska nije postigla vodeći pogodak", kazao je Carlo Ancelotti u osvrtu na dvoboj. 

"Imali smo četiri situacije jedan na jedan koje smo mogli bolje riješiti, ali nedostajalo nam je preciznosti. Postoje nedostaci u završnicama akcija koje moramo otkloniti, ali fokus mora biti na onom što dolazi, a to je već utakmica protiv Hrvatske u kojoj očekujem poboljšanja. Pratit ćemo i sve naše igrače u završnicama europskih i svjetskih liga jer uvijek postoji mogućnost da netko iskoči i u zadnji trenutak izbori poziv za Mundijal", zaključio je Carlo Ancelotti. 

Dvoboj Hrvatske i Brazila u Orlandu je na rasporedu u noći s utorka na srijedu u dva ujutro. Utakmicu možete pratiti na platformi Voyo na kanalu Nove TV gdje god se nalazili, a tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Brazil na izuzetno teškom ispitu uoči sraza s Vatrenima

Brazilska Nogometna Reprezentacija, Hrvatska Nogometna Reprezentacija, Svjetsko Prvenstvo 2026., Francuska Nogometna Reprezentacija, Carlo Ancelotti
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
