Utakmica Hrvatske i Poljske (3-3) u 4. kolu Lige nacija je iza nas, ali dugo će se još pričati o situaciji s Livakovićem, crvenim, nepregledavanjem VAR-a od strane španjolskog suca Alejandra Hernandeza. Livaković je izašao daleko od gola ispucavši loptu ispred Lewandowskog, dakle stigao je prije Lewandowskog do lopte, nije mogao zaustaviti injerciju i gibanje svog tijela, ali je u nastavku nagazio na nogu poljskog napadača, što je Alejandro Hernandez okarakterizirao kao crveni karton...

Utakmice hrvatske reprezentacije u Ligi nacija gledajte na platformi Voyo na kanalu Nove TV, gdje god se nalazili

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Livaković nije zaslužio crveni'

Bila je to dvojbena odluka španjolskog suca tim više jer, kako nam su nam to Robert Špehar i Bruno Marić objasnili, Lewandowski je trebao pokušati izbjeći sudar i ne ići do kraja, no nije bilo promjene.

Okrenuli smo jutros broj Igora Pamića, našeg čestog i varlo zahvalnog sugovornika, sukomentatora, jednog od najboljih komentatora nogometnih zbivanja u Hrvatskoj, nekadašnjeg nogometaša i reprezentativca Ćirine Hrvatske, danas trenera Karlovca. Morali smo i njega, kako bi stavio točku na i, pitati kako je on vidio spornu situaciju i igru Hrvatske u Varšavi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad slušaš obje strane svatko je u pravu, međutim moram biti iskren, ne zato što sam Hrvatina, navijač reprezentacije Hrvatske, selekcije za koju sam svojedobno nastupao kao igrač, po meni to nije crveni karton. Iz razloga što je Livaković prvi stigao do lopte. Netko može reći da je Livaković mogao ovo-ono, nije on ništa mogao. I Lewandowski je isto tako mogao odustati, zaobići njegovu nogu, a ne ići do kraja. Po meni je to vrlo čista situacija. Ne znači da sam u pravu, razumijem ja i drugu stranu, niti sam sudac, ali smatram da nije bilo povoda za isključenjem", tvrdi za Net.hr Div iz Žminja Igor Pamić koga smo pitali - je li defenizivna igra sve veća mana Vatrenih?

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL Igor Pamić

'Poljaci su nas dobro pročitali'

"Sad ću vam reći iz svog kuta gledanja nešto što sam svima rekao, što u neformalnim razgovorima, što u privatnim, što za medije. Poljska je za Hrvatsku bila jedna vrlo specifična utakmica koju je teško komentirati. Tu možeš naći sto dobrih stvari i možeš naći Hrvatskoj sto mana. Niti s jednim niti s drugim se ne bih složio. Hrvatska je iznenađujuće slabo ušla u utakmicu. Dobro su nas Poljaci pročitali. Mi uporno i kad ide i kad ne ide, to stalno govorim, hoćemo kroz igru izaći iz naše trećine, ne iz naše polovice, nego iz naše trećine i uporni smo do kraja", izjavio je Pamić...

"To je Poljska tako dobra nas pročitala, što će vjerojatno biti slučaj i u sljedećim utakmicama, mi smo tu imali strahovito puno problema i sami se doveli pod pritisak. Nakon toga, vratila se Hrvatska u 6 minuta, Sosa je zabio odličan gol za početak blitzkriega u Varšavi. Za mene su iznenađujući bili onih 4-5 minuta, najslabijih, jedino slabih u utakmici. Kad smo dobili drugi gol, mogli smo ekspresno primiti još jedan. Livaković je skinuo u situaciji jedan na jedan. Tri minute, četiri, Hrvatska nije jednostavno znala gdje je, gdje se nalazi. Naši nisu znali, moj dojam, na kojem su stadionu", govori Paminjo u svom stilu i nastavlja:

'Obranu igraju svi, ali nismo bili u niskom bloku niti smo radili visoki presing'

"Toliko grešaka je bilo u tih 3-4 minute pogubljenosti, nitko nije smirivao situaciju, nitko nije reagirao, to nam se nakon Eura što nam se dogodilo dva puta, opet i sad dogodilo i o tome treba jako razmišljati. Obrana kao obrana, nju igra čitava momčad, međutim mi nismo bili u niskom bloku, niti smo igrali visoki pritisak. Znači, bili smo negdje na pola i to nas je koštalo. Iznenadio sam se u drugoj stvari. Poljaci nisu prezentirali ništa u Osijeku protiv Hrvatske. Osobno smatram da su bili sad puno opasniji jer Lewandowski je TOP igrač, ali puno manje pokretljiv, puno manje rasteže obranu, za razliku od sad i tu smo malo radili greške. U Portugali smo opet izgledali fantastično i svaka je utakmica priča za sebe. Ne bih ovaj dvoboj i igru Hrvatske gledao toliko drastično, osim što možemo biti zadovoljni s bodom. Svaka sljedeća utakmica u pripremi biti još bolje napravljena i da ćemo mi izgledati kompaktnije, što smo već i pokazali. Ja ovaj sustav i što su naši pokazali u njemu ne vidim slabo, dapače vidim ga dobro".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Lewandowski je ekstra kvalitetan, međutim..'

Je li Lewandowski prvak u provociranju i padanju, 'folirant', što je njegov način igre?

"To je kvaliteta jednog napadača, ja to uzimam pod kvalitetu i normalno da će se suci drugačije izjasniti, ja ću drugačije. To je ekstra kvaliteta jednog ekstra igrača. Ja bi samo rekao drugu stvar, da je plačljivac, a ne 'folirant'. Taj dio nogometa je dozvoljen, tko koga prevari, to je kvaliteta na vrh kvalitete, a to što on zna nekad biti plačljivac, kukljavac, to je sad nešto drugo. Ja bi ga više ovako nekako okarakterizirao", zaključio je Igor Pamić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Nikola Pokrivač: 'Ne znam smijem li to govoriti. Trebao sam ići u Hajduk, ali srećom otišao sam u Dinamo'