Zvijezda PSV-a nevoljko priznala: 'Ne volim pričati o tome, ali Perišić i ja se...'

Ivan Perišić koji se ovog ljeta pridružio PSV-u kao slobodan igrač, ubrzo je postao jedan od ključnih igrača nizozemskog velikana. Svojim iskustvom i kvalitetom ostavio je snažan dojam, kako u domaćem prvenstvu, tako i u europskim natjecanjima, posebno tijekom nokaut faze Lige prvaka.

Tijekom aktualne sezone, bivši član klubova poput Bayerna, Wolfsburga, Borussije Dortmund, Intera, Tottenhama i Hajduka odigrao je 32 utakmice, a ušao je u samu završnicu lova na dvostruke dvoznamenkaste brojke – devet pogodaka i isto toliko asistencija svjedoče o njegovom ogromnom doprinosu momčadi.

Njegove izvedbe ne prolaze nezapaženo, a u Eindhovenu su odlučni u nastojanju da ga zadrže i nakon isteka ugovora koji ga s klubom veže do kraja sezone. Pored toga, njegovi suigrači otvoreno ističu kako je njegov utjecaj na momčad neprocjenjiv, a pojedini igrači smatraju da im pomaže da dosegnu višu razinu i konkuriraju na svjetskoj sceni.

Jedan od onih koji su profitirali izravnim radom s Perišićem je Noa Lang. Ovaj talentirani krilni napadač priznao je da je prolazio kroz individualne treninge s iskusnim Hrvatom, premda nerado otkriva detalje tog procesa.

"Ne volim baš pričati o tome, ali Ivan i ja tajno se nalazimo i radimo. No, sada sam barem svjestan što trebaš i moraš učiniti da dođeš do vrha. Svijest je možda bila tu, ali ja sam malo radio za to. Mislim da sam uvijek igrao nogomet isključivo zasnovan na svom talentu, a Perišić je to činio velikim radom", istaknuo je Lang u razgovoru za Voetbal International.

Talentirani ofenzivac dodaje kako mu Perišić pomaže savjetima i daje mu do znanja da ima potencijal za sami vrh.

"Puno razgovara sa mnom, Ivan mi puno pomaže i puno vjeruje u mene", naglasio je Lang. "Dakle, ako netko poput Perišića misli da možete doći do apsolutnog vrha, onda mislim da biste to trebali prihvatiti. Da, to bi moglo otvoriti oči za naredne godine. Nikad nije kasno da se razvijete."

Iako ne voli javno govoriti o dodatnim treninzima, Lang priznaje da mu taj rad donosi velike koristi.

"Ne, nije to. Samo radije radim tiho i u tišini. Ne trebam biti u prvom planu po tom pitanju. Čak mi je žao što znate da radim te dodatne stvari", iskreno je rekao.

Osim rada na terenu, Lang je dao naslutiti i da je donio odluku o svojoj budućnosti, premda je ugovorom vezan za PSV do 2028. godine.

"U mojoj glavi više nema upitnika što želim raditi nakon ove sezone. A vi, dečki (novinari op.a), samo naprijed i špekulirajte o tome. Za mene su stvari sigurne i to ćete i sami primijetiti. Sada samo moram ostati u formi i biti Noa kakav mogu biti posljednja dva mjeseca. Onda ćemo svi vidjeti", zaključio je napadač PSV-a i nizozemske reprezentacije.