Igor Pamić: 'Kad sam bio trener Istre moji igrači nisu imali love, ali su izlazili. I neka su'

Nije hrvatska nogometna reprezentacija jedino o čemu smo jutros razgovarali s Igorom Pamićem. Ovog vikenda nastavljaju se ligaška uzbuđenja. Na rasporedu je 10. kolo SuperSport HNL-a. Dinamo putuje u Pulu kod Istre 1961 (subota - 18.30). Za Plave je gostovanje na Aldo Drosini uvijek neugodno. Igor Pamić istru je kao trener vodio u dva mandata kombinirano 5 godina, počeo je u tom klubu svoju profi karijeru kao igrač, prije nego je prešao u Pazinku. Kao igrač, prema podacima s interneta, Pamić je za Istru igrao u sezoni 1992./1993. i nastupio u 34 susreta uz 12 golova.

Što se tiče trenerskog posla u Istri, Pamić je vodio prvu momčad kad je u klubu bila teška financijska situacija. Još uvijek se pamti onaj njegov hit odgovor, nakon što je upitan - ima li problema s izlascima svojih igrača u noćne klubove?

"Što da se bojim kad nemaju love za izlazak? Išli bi oni da imaju. Ovako mogu jedino šetati uz more. Ma neka šeću, još i bolje", njegov je odgovor na kojeg smo ga podsjetili u razgovoru za portal Net.hr.

Pamić se na to nasmijao...

"Ma vraga, igrači su svejedno izlazili van. Nisu imali lovu, ali su izlazili. I neka su, to im je jedino i preostalo u nestašici novaca. To su tada bili ekstra pošteni dečki, s njima si mogao što hoćeš. Kad je bio trening išli su 300 na sat, kad je bilo slobodno, u opuštanju su bili isto 300 na sat. Da vam budem iskren, sad kad ste me podsjetili na tu priču i taj period moje trenerske karijere, niti malo to nije bilo lijepo. Lijepo je bilo što je prvi put Istra u povijesti igrala i još uvijek igra prvu ligu, a pogledajte samo statistiku. Vidjet ćete da nakon dvije-tri godine uvijek je Istra ispadala, Liga se smanjivala, mi smo svake godine bez novaca ostajali u skraćenoj ligi, što je vrlo teško", govori Igor Pamić i nastavlja:

"Bili smo u polufinalu Kupa, najbolji plasman ostvarili itd. Samo zato što su dečki bili fantastični a sad - ova situacija je blagostanje. Znam da klub funkcionira izvrsno, novaca ima i čak se malo i čudim kad smo u onakvom stanju tada mogli napraviti jednu sezonu tako dobar rezultat, da s takvim budžetom Istra još niti jednom nije uspjela napraviti iskorak i doći barem u borbu za izlazak u Europu, jer smatram da bi to jedino bilo logično, ali eto, to još nismo dobili i bojim se da niti nećemo ni ove godine. To je možda čak i malo razočaranje, momentalno što se kluba kao kluba istra 1961 tiče", kazao je Pamić.

O utakmici Istra 1961. - Dinamo navodi:

"Istra možda nije najbolja i ne izgleda najbolje, imaju dobrih momenata, ali imaju i slabijih i ja sam čak bio i iznenađen. Dobili su Osijek, ali Osijek je bio toliko dominantan, s puno šansi, da sam se čak malo i iznenadio. Dakle, jedan ovakav Osijek ove sezone koji je loš. I svako gostovanje Dinama, budući da sam bio trener Istre 1961. puno godina, bio sam u igrač u NK Istra, svaki put kad je Dinamo dolazio to je jedan poseban doček. Nije toliko negativan, moram priznati da je sad to tako nešto, međutim Dinamo je uvijek impuls za domaćina, da se pokaže, dokaže i to je u Istri kao sredini dosta specifično".

Jednu stvar Igor Pamić tvrdi:

"Sad, s obzirom na roster, na kadar igrača, kvalitetu, ako Dinamo uđe u utakmicu onako kako i treba ući, držim da Istra 1961. ima vrlo malo šansi u toj utakmici, vrlo malo. čak bi se usudio reći da će se Istru vrlo malo pitati. Pitat će se sve Dinamo".

Upozorava na jedno kad se govori o Dinamu...

"Kad vrtim film kako su zagrebački Plavi odigrali u Varaždinu prije reprezentativne stanke, nisam baš siguran da mogu s takvom lakoćom riješiti Istru. Dinamo je pokazao izuzetnu slabost u Varaždinu koju su sigurno svi primijetili i svi će sad igrati na tu kartu. Treba to uzeti u obzir. Opet ponavljam. Tu će u pitanju biti samo ulazak i pristup igrača Dinama, najbitnije za rezultate utakmice", završio je Igor Pamić.

