Nakon osvojenog prvenstva nogometaši Dinama su u srijedu slavili i u Hrvatskom kupu, poslije 0-0 u prvom susretu odigranom u Zagrebu, u uzvratu na Rujevici Dinamo je slavio protiv Rijeke 3-1 (2-0).

Plavi su pobjedom nad Rijekom 17. put od hrvatske samostalnosti uzeli 'Rabuzinovo sunce' i tako na najbolji mogući način završili sezonu koja je počela vrlo turbulentno, s brojnim problemima, ispadanjem iz pretkola Lige prvaka i promjenom trenera te lošim rezultatima u domaćem prvenstvu, zbog kojih su dugo zaostajali za Rijekom i Hajdukom i činilo se kako neće uspjeti obraniti titulu, no sve su u završnici uspjeli okrenuti u svoju korist.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za komentar Dinamove sezone čuli smo se s Igorom Pamićem, bivšim igračem Plavih i hrvatskim reprezentativcem, koji je sada trener Karlovca.

"Ovo je jedna od ljepših sezona ako govorimo samo o Dinamu, pogotovo što se kraja tiče. Nije se naslućivalo da bi to tako sretno moglo završiti. Znamo što se sve, a to nitko više ne spominje, događalo kod Dinama, uprave, smjene... U kojoj su turbulentnoj okolini igrači živjeli, a istovremeno se morao napraviti rezultat. Dinamo je napravio i više nego što je trebalo u određenom momentu, pogotovo s tim osvajanjem Kupa i oni su jednostavno pokazali da su pobjednici i da nemaju konkurenciju u Hrvatskoj još uvijek", rekao je Pamić na početku pa se osvrnuo na uzvratnu utakmicu Kupa u kojoj je Dinamo uvjerljivije no što se očekivalo pobijedio Rijeku:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Rijeka je imala isti pristup utakmici u prvenstvu i sad u Kupu. Dakle, izuzetno ofenzivno i pokušati zabiti što prije, na njihovu žalost to se nije dogodilo i nisu znali nikako odgovoriti na gol zaostatka, kasnije na dva. Jednostavno Dinamo je baš s lakoćom kontrolirao utakmicu i malo mi je čudno da je Rijeka izgubila dvije utakmice na isti način. Dakle, nije se naučilo ništa iz prvenstvene utakmice, nego se na isti način pokušalo osvojiti Kup. Znamo da kada je u pitanju ta jedna utakmica da treba biti malo skromniji, malo oprezniji i možda pokušati na drugačiji način doći do trofeja. Ali očigledno je Sopićeva ideja bila da Rijeka uzme dominaciju i da pokuša jednim ritmom i jednim tempom unervoziti s eventualnim golom Dinamo. Nisu uspjeli i očigledno opet pogriješili. Ovaj put bih rekao da su ipak malo pogriješili u pripremi utakmice jer su na identičan način izgubili utakmicu kao u prvenstvu. Rijeka je, recimo, bila opreznija u Maksimiru na gostujućem terenu, pa je uspjela napraviti dobar rezultat. Možda je to trebala biti neka poruka, ali dobro. Lakše je pametovati sa strane nego pripremiti utakmicu i pobijediti."

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Prokomentirao je potom i glasine koje su se pojavile o neizvjesnoj budućnost Sergeja Jakirovića na klupi Dinama. Pojavile su se priče da bi ga klub mogao smijeniti na kraju ove sezone, u kojoj je s Plavima osvojio prvenstvo i Kup, a Pamić ističe kako ne vjeruje u takav rasplet.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja čisto sumnjam. Gledajte, svatko ima pravo pisati i govoriti što hoće, ali čisto sumnjam. Poznavajući Zajeca kao igračkog i ljudskog velikana i sada kao predsjednika Dinama sumnjam da će povući takav riskantan potez. Nakon jednog ovakvog turbulentnog ulaska u sezonu na kraju je ipak Dinamo, ispada s lakoćom iako nije bilo lako, došao do dvostruke krune. Ne vjerujem, neka se dogodi što se dogodi, ali ne vjerujem da će da će Zajec i nogometni klub Dinamo povući takav opasan potez da smijeni Jakirovića."

Za kraj je dao ocjenu Jakirovićeve sezone na klupi Plavih.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako se ne varam, u sportu, u nogometu i životu su bitni samo rezultati. Ponavljam, nitko se više ne sjeća što je za mene tragično, da je Jakirović došao u dosta lošoj situaciji za Dinamo i uspio se iskoprcati pod jednim konstantnim pritiskom. Dok je polovio sve konce, on i ekipa su bili strpljivi. I taj gard koji je on donio u početku je malo smanjio, jednostavno se malo povukao, međutim jednostavno je radio na rezultatu, što je na kraju uspio. I sad svi komentiraju imao je Dinamo sreće. Pa sreća je sastavni dio života - trebaš je isprovocirati, trebaš je znati uloviti. Ali ako ćemo sveukupno, Dinamo je ipak zasluženo sve osvojio. Jakirović ima tu strahovito velike zasluge jer je radio, sigurno u zadnjih petnaest - dvadeset godina., u najtežim uvjetima i u najtežoj atmosferi kao trener Dinama", zaključio je.