Gattuso poslije pobjede otkrio nepoznat detalj: 'Nazvao sam Livaju i to mu rekao'

Nogometaši Hajduka preuzeli su vrh ljestvice hrvatskog prvenstva nakon što su u susretu 27. kola na Poljudu pred 19.929 gledatelja pobijedili Šibenik sa 1-0., a gol odluke zabio je Ivan Rakitić.

Bijeli su ovom pobjedom na prvom mjestu preskočili Rijeku koja je dan ranije izgubila od Slaven Belupa.

"U tenisu se kaže da se 'skratila ruka' u nekom trenutku. U prvom poluvremenu imali smo četiri-pet šansi. Rekao sam u najavi utakmice što nas čeka. Nije jednostavno igrati protiv Šibenika s osam-devet igrača u obrani. Krenuli smo s dugim loptama, tu je uvijek rizik od kontre. Nakon crvenog kartona nije bilo dobro, ali idemo dalje", rekao je trener Hajduka Gennaro Gattuso pa otkrio:

"Nakon što je Belupo svladao Rijeku nazvao sam Marka i rekao mu 'sutra trebamo tvoju kvalitetu'. Trebamo Marka koji ne urla već plješće za svaki potez. On je jedan od najboljih igrača, to je dokazao. Uvijek naglašavam da su on i Rakitić bitni za ovu momčad jer su imali odlične karijere. Nadam se da će do kraja prvenstvo nastaviti ovako. Rusyna smo s razlogom stavili u igru. On je po prirodi drugi napadač, a onda Marko ima drugu ulogu. To se pokazalo jako dobro."

"Šibenik je čekao u bloku. Prvo su nas napadali s dva napadača, a onda su prešli u formaciju s pet igrača nazad. Bili smo loši u zadnjih pet-šest metara, ali kad sve pogledam zadovoljan sam kao trener.", poručio je.

