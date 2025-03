Dinamo lovi Hajduk i Rijeku na teškom gostovanju, Mmaee se vratio u početnu postavu Plavih

Varaždin i Dinamo u nedjelju (18.45) zatvaraju 27. kolo HNL-a i to je jako važna utakmica za Plave kojima je pobjeda neophodna za nastavak borbe za titulu. Uoči ovog susreta je momčad s Maksimira treća na tablici s 45 bodova, pet manje od druge Rijeke i šest manje od prvog Hajduka.

Varaždin: Zelenika; Maglica, Mladenovski, Barać, Boršić; Duvnjak, Marina; Vuk, Mamić, Latković; Dabro

Dinamo: Nevistić; Pierre-Gabriel, Theophile, Mmmaee, Franjić; Sučić, Mišić; Stojković, Baturina, Pjaca; Kanga

Trener Dinama Cannavaro vratio je u početnu postavu često kritiziranog stopera Samyja Mmaeea, a u vrhu napada za Plave kreće Kanga.

Čeka se početak utakmice

Najava:

Dinamo je nakon remija s Hajdukom upisao dvije pobjede u nizu, podigao formu i potpuno se uključio u borbu za titulu te bi mogući kiks u Varaždinu bio jako veliki udarac za njihove ambicije.

Dvoboj s Varaždinom u subotu je na konferenciji za medije najavio trener Dinama Fabio Cannavaro koji je svjestan da njegova ekipa ove sezone igra jako loše na gostovanjima.

"Pokazao sam igračima razlike kad igramo u gostima i kući te su razlike nemjerljive. To je nevjerojatno! Koji je razlog? To je pitanje osobnosti, kad igramo kući imamo više samopouzdanja, osjećamo da ćemo pobijediti. ne odustajemo u drugom poluvremenu. Kad igramo u gostima onda smo drugačiji, izgubili smo čak pet utakmica, pobijedili samo četiri puta i triput smo remizirali. Varaždin je težak suparnik, prima malo pogodaka na svom terenu i moramo biti spremni na to što nas čeka", rekao je Cannavaro na početku pa komentirao činjenicu da će se u Varaždinu igrati na novom travnjaku za koji se ne zna kako će podnijeti obilnu kišu koja pada ovih dana u Hrvatskoj:

"Teren je isti i nama i njima, svaki dan treniramo na lošim terenima. Tereni su samo isprika za igrače, ono kad puknu loptu visoko pa pogledaju teren. Ili kad naprave greške. U sljedećih pet utakmica četiri igramo u gostima i ne smijemo imati nikakav alibi."

