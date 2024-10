I Robert Špehar, legendarni bivši napadač, danas trener, je za Net.hr prokomentirao spornu situaciju sinoćnjeg uzbudljivog dvoboja 4. kola Lige nacija između Poljske i Hrvatske u Varšavi (3-3).

"Po meni nije bilo za crveni. Livaković nije ima nikakvu namjeru, prvi je došao do lopte, ispucao ju, Lewandowski je natrčao na nogu Livakovića, a zna se da napadač mora paziti i izbjegavati golmana, a ne ići do kraja. Moje mišljenje je da je sudac pogriješio i da nije uopće ništa trebao suditi, a ako i je, za mene to crveni nije. I pravila VAR-a nitko više ne razumije pa tako ni ja, ako ovo nije za uključivanje VAR-a, ne znam što je. Rezultat 3-3, diskutabilna odluka koja “prelama” utakmicu, VAR se dakle rebao uključiti jer je ovo bila situacija za to. Ako ovo nije bilo za VAR, ne znam što je", zaključak je Špehara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U susretu 4. kola skupine A1 nogometne Lige nacija Hrvatska je u Varšavi odigrala 3-3 protiv Poljske ostavši u igru za plasman u četvrtfinale.

Poljska je povela u samom otvaranju utakmice golom Piotra Zielinskog (5), Hrvatska je preokrenula s tri gola u samo šest minuta preko Borne Sose (20), Petra Sučića (24) i Martina Baturine (26) da bi pred kraj prvog poluvremena Nicola Zalewski (45) smanjio na 3-2. U drugom poluvremenu je Sebastian Szymanski (69) pogodio za konačnih 3-3. Hrvatska je od 76. minute igrala s igračem manje nakon što je isključen Dominik Livaković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska je ovim remijem ostala druga na ljestvici sa sedam bodova, tri više od treće Poljske. U drugom susretu ove skupine Škotska i Portugal su igrali 0-0 pa je Portugal na vrhu sa 10 bodova, dok je Škotska na dnu s jednim.

Zlatko Dalić je u odnosu na utakmicu protiv Škotske napravio tri izmjene. Iz momčadi su ispali Duje Ćaleta-Car, Mario Pašalić i Luka Sučić, dok su od prve minute zaigrali Martin Erlić, Martin Baturina i Petar Sučić. Ivan Perišić je zadržao mjesto na desnom bočnom, dok su ponovo u napadu bili Igor Matanović i Andrej Kramarić.

POGLEDAJTE VIDEO: Jaki član 'Bad Boysa': 'Igranje za Dinamo mi je vrhunac karijere'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa