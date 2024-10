Ivković o sve većem problemu Hrvatske: 'Nogomet je vrlo lagana, ali i vrlo komplicirana igra'

Hrvatska nogometna reprezentacija remizirala je sinoć na gostovanju u Varšavi u 4. kolu Lige nacije. Trenutak koji je zasigurno obilježio jučerašnju utakmicu dogodio se u 76. minuti kada je kod krajnjeg rezultata 3:3 isključen hrvatski vratar Dominik Livaković zbog prekršaja nad Robertom Lewandowskim.

Mnogi su mišljenja kako je ta kazna za Livija bila prestroga, a cijelu situaciju, iz perspektive jednog vratara, za Net.hr prokomentirao je Tomislav Ivković.

Kako komentirate defenzivnu propusnost u zadnjih par utakmica Hrvatske? Čini se da čim krene sudačka nadoknada primimo gol.

"Nogomet je vrlo lagana, ali vrlo komplicirana igra. Znači obranu igraju svi i napadaju svi, dakle obrana je momčadska obrana. Nikad se ne dijeli igra na napad i na obranu. Kompletno svih 11 igrača igraju obranu i moraju igrat obranu."

Kako bi iz vratarske perspektive komentirali crveni karton Livakovića?

"Pa jako mi je teško tu bit pametan jer ova današnja pravila nitko živ ne može objasnit da tu bude sve normalno i čisto. Ja u toj akciji, sa svog gledišta, vidim da se Lewandowski trebao izmaknuti i pustiti Livakovića da izbije čistu loptu. No međutim, poznavajući Lewandowskog i njegov način igre, padanja i provociranja, on je tu jedan od prvaka svijeta što se toga tiče i on je to isprovocirao na najbolji mogući način. Znači s mog gledišta se on trebao maknuti, a sa sučevog gledišta je Livaković njega udario i imao ispruženu nogu, ali kontakt se mogao spriječiti jedino da Livakoviću odrežemo nogu."

Foto: Profimedia Jasno da je Livaković zahvatio Lewandowskog, ali do lopte je stigao prvi i nije imao namjeru ugroziri Lewandowskog. No, nejasno je zašto sudac nije pogledao VAR?

Što mislite tko je od mladih igrača najviše pokazao?

"Ja ne mijenjam mišljenja o igračima preko noći bez obzira na njihove dobre ili loše igre u datom momentu. To su vrlo talentirani igrači kojima daj Bože zdravlja i oni su budućnost Hrvatske. To što bi mi htjeli preko noći da oni odigraju 10 utakmica u kontinuitetu, morate se sjetiti da je Modrić u reprezentaciji igrao 12 godina prije nego je osvojio prvu titulu. Znači 2006. je krenuo kod Kranjčara, Martina Novoselca i mene i patio je 12 godina da bi došao do nečega. Ovi su tek sad krenuli, treba im dati prostora, treba im dati povjerenja, a sad je na njima kako će to iskoristiti jer radi se zaista o jako talentiranim igračima. "

Kako komentirate igru Perišića na, na njemu ipak pogrešnoj, desnoj strani?

"Ja sam ozbiljan čovjek i bavim se ozbiljnom profesijom, pa nikad nisam komentirao individualne igrače."

