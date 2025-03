Đalović uoči teškog gostovanja kod Slavena: 'Prvi smo i tu ćemo i ostati'

Nogometaši Rijeke u subotu od 18.45 sati gostuju kod Slaven Belupa u 27. kolu HNL-a u utakmici kojom će se zaključiti treći prvenstveni krug.

"Imali smo dva tjedna bez službene utakmice, izostalo je dosta igrača koji su bili s reprezentacijom što nam je napravilo male probleme budući da nismo mogli trenirati svi zajedno. S druge strane značajna je stvar što imamo toliko reprezentativaca. Slaven Belupo nam je najbitnija utakmica, momčad je to koja ima dobre pojedince i izvrsnog trenera. Pokazali su veliku kvalitetu, ali mi ćemo ići dati sve od sebe kako bismo zadržali prvo mjesto. To znači da u ovoj i u svakoj idućoj utakmici moramo ići na pobjedu pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti", rekao je trener Rijeke, Radomir Đalović koji je pun hvale za subotnjeg suparnika, momčad koja po mnogima igra najbolji nogomet u ligi.

"Čeka nas derbi utakmica protiv momčadi koja igra odličan nogomet, koja se nadigrava. Imaju iskusne igrače poput Nestorovskog, Grgića ili Božića, mlade poput Jagušića. Brza su momčad, opasna u tranziciji, svi znamo da su dobri, ali bitno je kakvi ćemo mi biti, da se nametnemo od prve sekunde, da igramo svoju igru. Vidjeli smo i da će biti kiša, ali moramo biti spremni na sve, prvi smo na tablici i tu ćemo i ostati."

Đalović je zahvalio navijačima na dosadašnjoj podršci i pozvao ih da budu uz momčad u odlučujućim utakmica koje očekuju njega i momčad.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Navijači su i do sada pokazali da su uz nas. Siguran sam da će ih biti puno i u Koprivnici i u srijedu protiv Istre 1961 u polufinalu Kupa. Sada je pravi trenutak. Bili su uz nas nakon poraza od Olimpije pa su bili ovdje protiv Dinama. Pred nama su odlučujuće utakmice i vjerujem da će ih iz utakmice u utakmicu biti sve više", zaključio je Đalović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čop najviše golova zabio Slavenu

Važan adut Đalovićeve momčadi bit će iskusni napadač Duje Čop.

"Uz sav respekt koji imamo prema Slaven Belupu, njihovim igračima, treneru i kvaliteti igre koju su pokazali ove sezone, nama je cilj i nakon ove utakmice ostati na prvom mjestu", rekao je Čop.

Sjajni golgeter u igračkoj karijeri najviše golova (13) zabio je upravo protiv subotnjeg suparnika Slaven Belupa.

"Individualne stvari ipak ostavljam po strani, najvažniji je učinak momčadi. Za trenera Kovačevića puni smo riječi hvale, drago nam je vidjeti ga na nogometnim terenima, ali tkogod bio s druge strane i koliko god bio kvalitetan mi moramo dati sve od sebe i ići na pobjedu", zaključio je Čop.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Iz Dinama otkrili kada konačno stiže novi sportski direktor pa poručili: 'Osvojit ćemo Superkup'