Bivši predsjednik Komisije nogometnih sudaca HNS-a Bruno Marić maloprije nam se javio kako bi za RTL-ov web site Net.hr prokomentirao situaciju iz sinoćnje utakmice Poljske i Hrvatske u Varšavi (3-3). Hrvatska je od 76. minute igrala s igračem manje nakon što je isključen Dominik Livaković, a zašto je došlo do toga?

Livaković je izašao daleko od gola ispucavši loptu ispred Lewandowskog, ali je u nastavku nagazio na njegovu nogu što je španjolski sudac Alejandro Hernandez okarakterizirao kao crveni karton. Bila je to dvojbena odluka španjolskog suca, no nije bilo promjene.

Dalić je iz igre povukao Erlića kako bi Labrović došao među vratnice. Poljaci su opasno pritisnuli u završnim minutama, no Hrvatska se uspjela obraniti. Kako bilo, repovi su ostali zbog sporne situacije...

"Za mene je apsolutno neprihvatljiva odluka o isključenju. Nema niti jedan razlog za takvu odluku. Livaković kad je izbio loptu nije napravio nikakav dodatni pokret čime bi izazvao razlog za reakciju suca. Da se radilo o kontaktu, radilo se koji Livaković nije mogao izbjeći u konačnici i mogao ga je izbjeći Lewandwski. Bilo je jasno da je on prvi na lopti. Livaković, nakon što je udario loptu, nije mogao zaustaviti napredak svog tijela prema naprijed zbog toga što je to nešto što je sasvim prirodno. Ovo sam prvi put vidio u životu da netko isključuje igrača na ovaj način, a s druge strane neprihvatljivo mi je da VAR nije intervenirao i sucu pokazao snimku. Mislim da bi sigurno promijenio svoju odluku da je vidio ponovno", izjavio je Bruno Marić.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nije tu Bruno Marić stao:

"Ljudski faktor je involviran kod VAR intervencija, to sam rekao. Uvijek će biti nekih subjektivnih procjena koje su uzrokovane time što ljudski faktor, čovjek, donosi odluku, ali u ovom slučaju stvarno mi je nerazumno da nije intervenirao VAR. Jer, kakvo god objašnjenje tražio ne mogu naći racionalno objašnjenje nogometno, da igrač koji izbija loptu prvi dolazi do nje, ne čini nikakvu radnju, niti ikakav prekršaj nakon toga. Da, nakon toga dolazi do kontakta sa protivničkim igračem, suparnikom, ali zbog toga što je jednostavno neminovno izbjeći kontakt kad je Lewandowski nastavio nakon što je pokušao doći do lopte, nastavio se kretati naprijed. Nije mi jasno da tu sudac nije reagirao i teško mogu naći neko opravdanje što intervencije nije bilo".

Bruno Marić prokomentirao je i Špeharovu tvrdnju koja glasi:

"Po meni nije bilo za crveni. Livaković nije ima nikakvu namjeru, prvi je došao do lopte, ispucao ju, Lewandowski je natrčao na nogu Livakovića, a zna se da napadač mora paziti i izbjegavati golmana, a ne ići do kraja. Moje mišljenje je da je sudac pogriješio i da nije uopće ništa trebao suditi, a ako i je, za mene to crveni nije", - kazao je Špehar.

Bruno Marić je na to rekao:

"Upravo to, zato sam to i rekao da je Lewandowski, znajući da Livaković dolazi prvi do kontakta, morao je voditi brigu da izbjegne kontakt, a meni se činilo kao da on uopće nije imao tu namjeru nego se nastavio kretati i došlo je do tog kontakta koji Livaković nikako nije mogao izbjeći. Zato isključiti igrača je, ono, katastofa", zaključio je Bruno Marić.

